東莞頑童踢壞戲院大銀幕　香港導演王晶稱「心疼戲院」願承擔費用

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-05-05 16:41

廣東東莞一名男童被發現看完電影後，貪玩多次腳踢弄壞戲院內價值約18萬元（人民幣．下同）的大銀幕。有業內人士指出，涉事大銀幕「嚴格講沒法修復」，只能換新。 另一方面，有內地傳媒透露當時戲院播放的電影是香港知名導演王晶的新片《追虎擒龍》。王晶在周三（4日）在微博上發文回應事件，直言「很心疼影院」，又表明如果戲院有需要，願意承擔有關費用。

據此前報道，東莞一洲影城有限公司在5月2日發出「關於本影城巨幕廳銀幕被損壞一事的聲明」，證實網上流傳戲院大銀幕遭男童弄壞的影片屬實。聲明稱，影城已在事後立即報警處理，正在找尋當事人，並與設備公司及相關部門溝通處理方案，後續將會正式與當事人進行協商賠償事宜。警方其後在通報中則指出，已經與涉事男童監護人聯繫，目前正積極引導雙方通過法律程序妥善解決問題。

內地傳媒引述「峨影1958電影城」一名技術負責人透露，涉事大銀幕「杜比全景聲CGS中國巨幕」恐怕將無法修復，此類大銀幕雖然有一定彈性，但遭男童如此踢打後是不能自行復原，「就像我們衣服上的鬆緊，時間久了也就彈性不足，沒法像新買的時候那樣。」該名負責人又稱，現時市面上戲院基本都是用金屬製的大銀幕，「而且像手印等其它污漬沒法處理的，時間愈久愈明顯。」

對於涉事大銀幕的價格，負責人認為價格差異與產地有關，「反正不便宜」，但所謂18萬元應該有包含運營損失，其本身的實際價格預計要5萬元至6萬元左右。

由於事發時戲院播放的電影是香港知名導演王晶的新片《追虎擒龍》，王晶亦在就事件作出回應。王晶直言「很心疼影院」，「如果找不到這個家長，影院有需要的話我願意承擔這個費用，盡我的綿薄之力」，同時亦希望能夠引起對禮貌觀影的重視。此外，《追虎擒龍》亦在官方微博上向東莞一洲影城發出公開信，稱對事件深表遺憾，並願意幫助大銀幕修復的相關工作。

（綜合報道）