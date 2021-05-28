粉絲在未停穩航班上闖艙追星　不理勸籲兼開盤賭1千「摔不摔」

撰文： 蘇子牧 最後更新日期： 2021-05-28 18:30

中國粉絲追星亂象頻出，日前，一段「粉絲在未停穩的飛機上闖艙追星」的視頻引發網絡熱議。

5月26日，知名汽車博主「-_-二師兄」發佈一段視頻，稱在當天中國國航CA1717杭州—北京航班落地滑行階段，因前艙有某當紅男團成員，後艙粉絲不聽機組人員勸阻，一窩蜂湧向前艙。

視頻顯示，一大羣粉絲擠在飛機過道，試圖湧向前艙。飛機機組乘務人員多次廣播，表示飛機還沒滑到指定停機位，稍後還要繼續滑行，請這些粉絲回原位坐好，但無人配合。

廣播勸説無效，機組乘務人員只能起身一個一個往回勸阻：「一會兒真的可能會摔傷的，請你們坐好。」但擠在過道的粉絲置若罔聞。

擋在前面的機組人員無奈放話，「如果你們現在不配合我們，等下我一個都不會讓你們到前面去。」但粉絲們依然擁擠在過道上，不動彈。

在機組人員勸阻時，還有粉絲回懟，「要不要賭1,000元人民幣，摔不摔？」

直到最後，這羣粉絲也沒有回到原位坐好。

5月27日，中國國航工作人員回應表示，當時飛機還處在滑行狀態，還沒停穩。乘客的這種行為可能會干擾其他乘客，「這屬於個人行為，工作人員會及時干預，儘量在自己工作範圍之內維護秩序和飛行安全。」

工作人員説道，「機組乘務組那邊，也是按照我們的規定，極力勸阻或者及時安撫。但是現場的粉絲對於我們的勸阻，也沒有及時停止她們的行為。」

此事曝光後，在網絡上引發眾怒，不少網友表示，這已經危害到了公共安全。還有網友建議，不聽機組安排擾亂秩序的直接上黑名單。