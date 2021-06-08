美軍絕密檔案證實：侵華甲級戰犯東條英機骨灰撒太平洋

撰文： 蘇子牧 最後更新日期： 2021-06-08 21:00

據日本共同社報道，記載東條英機等7名侵華日軍甲級戰犯骨灰去向的檔案近日首次被發現，證實他們的骨灰沒有被歸還家屬，而是被揚進太平洋。

二戰戰犯東條英機在遠東國際軍事法庭上受審。（視覺中國）

據日本共同社6月7日報道，記載東條英機等7名侵華日軍甲級戰犯骨灰去向的檔案近日首次被發現。檔案內容顯示，一位美軍少校稱「我把骨灰撒在了太平洋」，證實了此前東條英機等甲級戰犯骨灰沒有被歸還家屬，而是被揚進太平洋的傳聞。

該檔案由美國第八集團軍撰寫，盟軍佔領日本期間第八集團軍司令部設在橫濱。報道指日本大學講師高澤弘明在美國國家檔案館獲得了該檔案。

記載處理骨灰詳情的是兩份已經解密的絕密檔案，一份寫於7人被行刑的1948年12月23日，另一份寫於1949年1月4日。美軍少校弗瑞森（Luther Frisson）是負責人，他以《戰爭罪犯的處決和屍體最終處理相關詳細報告》為題記錄了處理經過。

檔案顯示，1948年12月23日零時過後，東條英機等7名甲級戰犯在東京巢鴨監獄被執行死刑，當時弗瑞森少校在場。運載屍體的卡車於凌晨2時10分從該監獄出發，約一個半小時後抵達橫濱市內的美軍第108軍需處墓地登記小隊。卡車於早晨7時25分離開小隊駐地，30分後抵達該市的火葬場（現為久保山齋場）。上午8時05分前，屍體從卡車直接被運進焚燒爐中火化。

據記載，火葬後，7人的骨灰被裝入骨灰罈，運往第八集團軍駐地的機場。弗瑞森稱，「我乘坐聯絡機飛至橫濱以東約30英里的太平洋上空，大範圍地拋灑了骨灰。」

處決時在場的美國駐日盟軍總司令部外交局長西博爾德（William Sebald）後來在著作中寫道，「為了不讓甲級戰犯的墓地將來被人視為神聖，最終採取了拋灑骨灰的方式。」

共同社報道表示，此前一直有傳聞或推測，認為7人骨灰被撒在太平洋，但一直未能找到證實此事的美軍檔案。

東條英機於1884年12月30日生，為日本第40任首相，二戰甲級戰犯，侵略中國和發動太平洋戰爭的主要戰犯之一。東條英機是裕仁的手下，在關東軍中有「剃刀將軍」之稱。

1948年11月12日，東條英機被遠東國際軍事法庭以犯有發動戰爭、侵略別國、反人道罪等罪行判處絞刑。12月23日，東條英機被執行絞刑，時年64歲。