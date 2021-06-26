解放軍海陸密集演練「準備打仗」　國防部：彈藥消耗大幅增加

撰文： 林瑾 最後更新日期： 2021-06-26 21:00

對於2021年上半年全軍軍事訓練工作情況，國防部新聞發言人任國強披露了相關情況。

6月24日，國防部舉行例行記者會，有記者就2021年上半年軍事訓練工作情況提問，任國強介紹，與往年同期相比，全軍彈藥消耗大幅增加，高難課目訓練比重持續加大；各軍兵種突出重難點課題，完成百餘場戰術級聯合行動演練；落實全時待戰、隨時能戰號令要求，持續強化各方向各領域應對現實安全威脅針對性訓練，大力開展軍事鬥爭一線練兵。

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此前，據官方央視新聞6月15日報道，解放軍陸軍第80集團軍某陸航旅千里機動，展開實兵實彈綜合演練。無人機提供偵察定位、火力引導，直-10、直-19兩種主戰機型對地展開精準打擊。

就在6月9日，80集團軍「80強軍號」官微發佈印有「準備打仗」四個大字的圖片，圖中解放軍導彈發射，官兵實彈演習。解放軍陸軍第80集團軍神箭旅還於當日上午舉行跨區演習誓師大會。

5月11日，央視軍事新聞報道指，東部戰區第72集團軍某旅多兵種聯合演練渡海登陸。6月3日，解放軍東部戰區第71集團軍「臨汾旅」展開炮彈發射演練。解放軍東部戰區官微6月7日視頻畫面顯示，第72集團軍組織部隊在東南沿海展開裝載航渡演練，探索複雜海況下應急裝載、遠程航渡、抵灘登陸等戰法訓法。

隸屬東部戰區的解放軍第72集團軍演練裝載航渡、搶灘登陸：

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央視軍事頻道4月11日發佈視頻消息稱，解放軍南部戰區、北部戰區、東部戰區三大戰區海軍密集練兵。解放軍南部戰區海軍某驅逐艦支隊衡陽艦、武漢艦，在多海域實戰化訓練；北部戰區海軍某作戰支援艦支隊可可西里湖艦，聯合多艘艦艇，實施航行橫向補給、實際使用武器訓練；東部戰區海軍某導彈艇大隊多艘導彈快艇，展開射擊訓練。

據相關畫面，解放軍南部戰區演練中，武漢艦透過雷達發現敵艦快速前進，立即發射主炮攻擊，再試射多炮調整射擊參數，成功摧毀目標。多架殲-10C戰機亦組成戰鬥編隊，模擬發現敵蹤，隨後發射多枚導彈，以精確火力殲滅地面車輛目標。途中，飛行員發現敵方戰機攔截，立即調整戰機姿態追蹤，肅清「空域威脅」，奪取制空權。

值得一提的是，國家主席習近平曾在3月24日視察武警第二機動總隊時談及軍事訓練，稱「堅持聚焦備戰打仗，深入推進實戰實訓、聯戰聯訓、科技強訓、依法治訓，緊貼多樣化任務需求，加強針對性適應性訓練，加強合成化專業化訓練，加強新力量新裝備訓練，提高訓練質量和層次。」