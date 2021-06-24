拉薩至林芝鐵路周五開通運營　結束西藏東南不通鐵路歷史

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-06-24 19:09

連接拉薩、山南、林芝的西藏第一條電氣化鐵路——拉林鐵路，將於周五（6月25日）開通運營，復興號高原內電雙源動車組將同步投入運營。 拉林鐵路通車，既實現了復興號對內地31個省份的全覆蓋，還結束了西藏東南部不通鐵路的歷史。

據了解，拉林鐵路全長435.48公里，起自西藏首府拉薩市，途徑山南市貢嘎縣、扎囊縣、乃東區、桑日縣、加查縣和林芝市朗縣、米林縣，到達林芝市區，設計時速為160公里至350公里不等，最高運行海拔為5100米。開通後，拉薩至山南、林芝最快1小時10分、3小時29分可達。

拉林鐵路位於青藏高原岡底斯山與喜馬拉雅山之間的藏東南谷地，90%以上的線路在海拔3000米以上，16次跨越雅魯藏布江，沿線山高谷深，相對高差達2500米，施工難度極大。

自2015年3月開工建設以來，建成了47座隧道、121座橋樑，其中有中國大埋深的巴玉隧道、高地溫的桑珠嶺隧道和創高海拔、大跨度世界第一的藏木雅魯藏布江特大橋。

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拉林鐵路開通運營初期，鐵路部門安排開行3對拉薩至林芝的D字頭列車，其中2對在客流高峰時期開行；日喀則至林芝D字頭列車1對；拉薩至林芝普速直達特快列車1對。

屆時，復興號高原內電雙源動車組將在拉林鐵路同步上線運營，該動車組設一等、二等和商務車廂，定員755人，可在電氣化和非電氣化線路間自由切換，並採用彌散和分布式相結合的方式連續供氧，為旅客提供良好乘車體驗。

此外，拉林鐵路連接既有的拉日和青藏鐵路，還是在建的川藏鐵路的重要組成部分、規劃的滇藏鐵路的共線地段。