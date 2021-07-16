「北京高校香港學生聯合會」在北京主辦首屆「國安法圍爐座談會」

7月14日周三下午，「北京高校香港學生聯合會」（以下簡稱「京港聯」）國安法推廣小組在北京凱迪克格蘭雲天大酒店主辦第一屆「國安法圍爐座談會」，此次活動受到了南方發展研究基金會（香港）的大力支持。

出席人員由11名來自北京不同高校的香港學生組成，同時還有來自內地各高校及香港高校的港生通過線上視像會議的形式參與討論。會議分為發言階段和討論階段。

京港聯的創會會長陳貴和首先作大會致辭。他認為願意抽出自己寶貴時間參與此次討論的同學，都是真心關心香港形勢的港生。在內地的港生也可以了解到香港當地的情況，他們的感受同樣深切。

在發言階段，線下和線上的港生圍繞「國安法」各自表達自己的觀點，涉及國家權限、秩序維護、言論自由、民生問題、社會輿論、人身安全、教育方針等議題。

就法治問題，京港聯現任會長、來自中國政法大學的黃俊銘提及，雖然法治精神是香港人認同的核心價值，但是不少人對法治的認識卻存在偏差，許多情況下只是將法治作為達成自己目的的工具。同時，他還提到「國安法」的內在承認問題，認為港府下一步要做的是讓「國安法」背後的精神深入人心。來自香港城市大學的朱木根認為，國安法不單結束了亂局，亦有助為港人凝聚新的政治共識劃底線與框架，使一國兩制行穩致遠。

在討論階段，會議討論最深入的議題與「自由」相關：有人從宏觀層面出發，如朱木根提出香港的自由不應該等於美國的自由，北京工業大學林澤權和中國政法大學鍾楚尚提及自由的界限；有人從社會熱點出發，圍繞黎智英事件談論媒體自由和言論自由。媒體應該傳播的是基層的聲音，而不是利用文字來挑撥群眾的感情；有的從理論層面對自由進行了劃分，如來自清華大學的王琦認為，人們對自由的認識不同導致矛盾和撕裂的產生，只有站在同一個維度才能進行討論。

京港聯作為主辦方表示：此次分享會的結束，實則是思想延續的開始。

該活動的支持方為南方發展研究基金會（South Development Research Foundation Limited,SDRF）。該非政府組織「以香港為基地、內地為依託」，支持及贊助有關香港經濟、社會及人文發展方面的研究和公益活動，志在推廣國民教育及兩地於學術、民間組織和公義團體維度的交流。