河南暴雨｜協助監測災情　中國衛星第一時間拍下多張觀測圖

近日，河南等地持續遭遇強降雨，鄭州等城市發生嚴重內澇，個別水庫潰壩，防汛形勢十分嚴峻。對此，中國多台衛星第一時間投入河南災情監測。



7月21日，據微信公眾號「中國高分觀測」消息，災難發生後，高分三號衛星、高分六號衛星立即對災區進行觀測。

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目前，已安排衛星成像2次，獲取災區有效數據3景，共享歷史數據3景，第一時間提供給中國應急管理部科技和訊息化司、應急管理部國家減災中心、水利部訊息中心、國家衛星海洋應用中心、中國水利水電科學研究院、自然資源部國土衛星遙感應用中心、中國自然資源航空物探遙感中心及科技部國家遙感中心等8家單位。後續，高分衛星將繼續為洪澇監測和災後評估提供支持。

其中，高分三號是中國首顆分辨率達到1米的C頻段多極化合成孔徑雷達(SAR)成像衛星，它於2016年8月10日發射升空；高分六號是低軌光學遙感衛星，也是中國首顆精準農業觀測的高分衛星，於2018年6月2日發射升空。

另據中國航天科技集團八院消息，為應對鄭州暴雨災害天氣，第一時間為鄭州災區提供氣象服務數據保障，八院按照「邊測試、邊應用、邊服務」的原則，在確保衛星安全的前提下，星地密切合作，於7月21日10時30分緊急啟動風雲四號B星快速成像儀高頻次連續觀測模式，將視野對準河南上空，實時監測河南雨勢、雨情變化，為實時天氣形勢研判和後續災情評估提供高技術天基觀測支持。

此前6月3日，風雲四號B星搭乘長征三號乙運載火箭在西昌衛星發射中心成功發射。作為中國新一代靜止軌道氣象衛星風雲四號系列衛星的首發業務星，風雲四號B星將與在軌運行的風雲四號A星組網協同工作。

除提高頻率外，風雲四號B星將提供比A星更高的探測靈敏度和探測精度。它可在36,000千米距離精確感知到地球大氣0.05攝氏度的温度變化，其温度探測結果與真實值的偏差在0.5攝氏度以內，相比A星提高1倍。