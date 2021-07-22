內地整頓兒童色情、網紅兒童：16歲以下未成年不得直播

適逢暑假，中央網信辦於21日發布要啟動「清朗暑期未成年人網路環境整治專項行動」，提出7類針對網上危害未成年的問題，包括飯圈亂象、不良動漫畫作品等，其中「嚴禁16歲以下未成年人直播出鏡」一項引發網友熱議。

在此之前，中央網信辦已經約談包含微博、小紅書和快手在內的五個社群平台，針對平台上兒童色情表情包氾濫、未成年直播一事，罰款處罰並要求平台限期改善、清理違規訊息與帳號。網信辦表示，對於未成年上網環境和合法權益問題，會進一步加大對違法違規的處罰力度。

內地火紅的「時代少年團」都是00後，最小的成員仍未滿16歲。（時代少年團微博圖片）

16歲以下禁止直播 網友：養成系偶像怎麼辦?

根據網信辦公布的資料，這次的「清朗暑期未成年人網路環境整治專項行動」。聚焦在七大類網路危害未成年人身心健康上。包括，一、直播、短影音平台涉及未成年人問題，二未成年人線上教育平台問題，三、兒童不良動漫畫作品問題，四、論壇社區危害未成年人問題，五、網路「飯圈」亂象，六、不良社交行為和不良文化問題，七、防沉迷系統和「青少年模式」效能發揮不足問題。

新華網指出，6月1日新修訂的「未成年人保護法」正式實施，內容新增「網路保護專章」，當中就明確規範「網路直播服務提供者不得為未滿16歲的未成年人」。因此在這次行動的7大重點項目中，列首位的是「嚴禁16歲以下未成年人出鏡直播，嚴肅查處炒作網紅兒童行為」。

TFBOYS出道時平均年齡12歲。（視覺中國）

「嚴禁16歲以下未成年人出鏡直播」在微博引發廣大討論。網友提到，TFBOYS出道時平均年齡才12歲，時代峰駿的老闆李飛推出許多養成系偶像，未來這些偶像是否不能再透過直播與粉絲互動?

也有網友舉例，美國年收入最高的Youtuber 萊恩（Ryan Kaji）年僅9歲，年收高達 2600 萬美元，已經創立自己的品牌，頻道內容多是親子學習、兒童成長，也會開直播和粉絲互動，似乎並非壞事。但也有不少網友對禁令表態贊成，認為讓小孩早早就接觸直播會面對無法承受的惡評或過度沉迷網路。

快手QQ 兒童色情表情包氾濫

此外，內地社群平台因為溝通方便有趣，而流傳許多表情包，但由於表情包製作容易，許多兒童的照片被配上色情或露骨的文字在社交平台廣泛流傳，影響兒童的權益。網信辦約談快手、騰訊QQ、淘寶、新浪微博、小紅書等網路平台，除兒童色情表情包外，也嚴查兒童相關的性暗示短片，嚴防網路上的兒童色情問題。