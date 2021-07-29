圖片故事｜中國1998年特大洪水影像　渡江戰役後最大規模兵力調動

撰文：吳桐
出版：更新：
1998年8月，中國長江流域特大洪水中，江西九江是中國抗洪形勢最嚴峻、受災最嚴重的地區之一，348.25萬人受災，直接經濟損失114.7億元人民幣。在這場在災害中，攝影師的鏡頭記錄下當時一些畫面。
洪災
解放軍
發表評論...