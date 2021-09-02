中紀委訪談列資本擴張五大底線　專家：資本逐利最大化有兩面性

內地近來以反壟斷為由強力整治平台型企業，引發全球矚目，憂心者認為這會弱化經濟活力。而中共最高反腐機構則表態，資本擴張是有界限的，有五大底線不能突破。



中紀委國家監委官微8月31日刊文，就防止資本無序擴張採訪中國國務院發展研究中心宏觀部研究員江宇。就在當天，國家市場監管總局對美團收購摩拜未依法申報開展調查工作。

中共要求資本擴張不能損害大多數民眾的利益。（視覺中國）

此前，中國監管機構已處罰阿里巴巴182億元人民幣，並正在調查美團、滴滴等平台型企業。

對此，江宇表示，資本逐利最大化，但其具有兩面性，是可以引導的。稍早前召開的中央財經委員會第十次會議，就強調要促進各類資本規範健康發展。

就近來的中南海舉動，江宇說這再次說明，在社會主義初級階段，中共對資本的兩面性有着充分的認識，既要充分發揮資本在經濟發展中的積極作用，引導資本服務於中國特色社會主義事業，又依規依法為其劃出嚴格界限。

江宇認為，目前的情況顯示，「防止資本無序擴張初見成效，市場公平競爭秩序穩步向好」。

中國資本大佬近來遭遇到官方嚴厲監管（點擊大圖瀏覽）：

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這位擁有官方身份的研究員說，中南海主動支持那些擁護中共的領導、服務人民利益、合法合規經營的非公有制資本健康發展，幫助民營企業解決實際困難，培養教育和引導民營企業家做中國特色社會主義合格的建設者。

對於一些資本野蠻生長、無序擴張的問題，也強化反壟斷、深入推進公平競爭政策實施。江宇強調，始終堅持資本的擴張是有界限的，底線就是不能干擾中國特色社會主義發展方向，不能操縱國計民生，不能損害國家利益，不能腐蝕「黨員領導幹部」，更不能謀求不當政治利益。

8月30日，中共總書記習近平在主持中央全面深化改革委員會第二十一次會議時說，強化反壟斷、推進公平競爭政策實施，要從「構建新發展格局、推動高質量發展、促進共同富裕的戰略高度」出發。