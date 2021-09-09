電子支付衝擊致ATM機失寵　內地全境數量僅餘不足百萬部

內地電子支付普及，即使不帶現金對生活也影響不大，導致自動櫃員機（ATM機）的重要性大為下降。央行近日發布最新的2021年第二季度支付體系運行總體情況顯示，銀行卡受理終端數量繼續減少，截至二季度末，全國僅有不足100萬部ATM機。



世上第一部ATM機於1967年6月27日在英國巴克萊銀行恩菲爾德支行投入使用，而內地第一部ATM機則是在1987年由中國銀行股份有限公司珠海分行引進。1993年「金卡工程」啟動後，銀行對ATM的需求快速增長，內地也就此發展成全球最大的ATM市場。

英國演員Reg Varney是第一位去首部自動櫃員機提款的人。（資料圖片）

數據顯示，全國ATM數量在2018年末達到頂峰，達到111.08萬部，然而翌年數量首次出現減少，減少了1.31萬部至109.77萬部，之後出現逐年下降的趨勢，2020年全年減少8.39萬部。而截至今年二季度末，內地有98.67萬部ATM機，較上季度末減少1.95萬部；今年上半年已減少2.72萬部。

與之形成鮮明對比的，是非現金支付特別是移動支付的普及度。今年2月，中國銀聯經對全國超過17萬人進行調查分析，發布了《2020移動支付安全大調查研究報告》，顯示內地的移動支付用戶已超過8億，移動支付市場規模連續3年高居全球第一。統計指，98%的受訪者最常用的支付方式是移動支付。而在過去一年，每人日均會使用3次移動支付，每天使用5次的人群佔比約25%。其中，95後男性日均使用移動支付的次數達4次，反映該人群是目前使用移動支付的主力軍。

ATM機或在很長一段時間內仍不會退出歷史舞台。（北京青年報）

儘管ATM機市場保有量逐年萎縮，但業內人士普遍認為，在很長一段時間內，ATM機仍不會退出歷史舞台，現金和移動支付兩者會長期處於互為依存，互為發展的狀態。據央行近日發布的《消費者金融素養調查分析報告（2021）》顯示，大多數人仍有使用現金進行支付的經歷，主要為小額支付。具體而言，77.02%的受訪者最近兩年內使用過手機付款，使用過現金進行支付亦有71.32%。值得一提的是，在人口老化的大背景下，調查顯示年齡段越大、學歷越低的消費者使用現金支付的比例相對越高。

至於面臨壓力的ATM廠商亦並非坐以待斃，而是積極尋求轉型，將來單一功能的ATM機會銳減，相反更為智能的遠程視頻櫃員機（VTM）或互動交易模式（ITM）將興起，而具備先進理念、先發經驗、自主研發能力的智慧銀行綜合解決方案的提供商將逐步主導市場。當中，內地ATM市場佔有率第一的廣電運通已在2020年年報中稱，會重點推進機芯以及智能櫃檯、大額存取款一體機等硬件產品研發及性能提升。此外，銀行數字化諮詢服務也將成為ATM廠商的新業務。