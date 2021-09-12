重慶女投訴民警後遭違法傳喚　父母遭受催淚噴射器及警棍攻撃

重慶的王女士通過110投訴派出所民警，約半小時後，就被該民警以傳喚為由從家中銬走。在此過程中，其父母還被警方以妨礙公務為由，用辣椒水噴、用警棍打。



據內媒極目新聞9月12日報道，對於民警的行為，王女士一家人早前已起訴警方。在7月，法院一審判決警方傳喚王女士行為違法，對其父母使用催淚噴射器、警棍等警械的行為違法。

對此，重慶市公安局渝中區分局望龍門派出所不服一審判決，已經上訴。

報道稱，35歲的王女士表示，2020年5月20日，她因情感問題與李某發生矛盾，她報警後，望龍門派出所民警陳某負責處理此事。陳某在6月13日組織雙方進行過一次調解，但雙方沒有協商達成一致。6月18日晚19時許，陳某再次讓王女士去派出所調解並做筆錄。因為此前她已做過一次筆錄，且之前的調解過程中，李某出現了沒按約定到派出所的情況，所以她擔心當天李某是否一定能去派出所，加之自己剛下班，她就沒有馬上答應民警的要求。然而通話中，陳某卻說「不要以為你是研究生就很懂」，並表示要傳喚她。

王女士覺得陳某的話冒犯了她，便撥打了110投訴了陳某。《重慶市公安局電話報警接處警綜合單》顯示，當晚7時34分王女士報警，報警內容為「……該民警用言語侮辱報警人，報警人認為該民警處置不當，態度不好，求助」。7時41分渝中區分局向望龍門派出所下達指令，民警出警。

王女士稱，望龍門派出所接到110出警指令後，當晚20時許，被投訴的民警陳某和三名同事來到她家，四人中三名為正式民警，一人是輔警。民警敲門後，她剛開門，見到被投訴的陳某就很反感，告知對方不要進來。而後民警試圖將她往門外拽，她奮力擺脱，但還是被拽出家門。她母親看到後試圖阻止，但民警卻稱母親妨礙公務，並用辣椒水噴老人的眼睛。她父親過來查看母親的情況，也被噴了辣椒水，還被民警用警棍打。

2020年12月底，王女士和父母分別向法院起訴警方。

上述事件經過媒體曝光後，引發輿論熱議，有網友紛紛評論稱，「重慶四任公安局長被查，想想當地警方有多黑吧！這派出所還有臉上訴？」「依法治國，先要依法治警，公檢法違法是對社會秩序的最大危害，對他們的行為要零容忍！」「看來掃黑除惡還不夠深入啊，重慶的公安系統之前清理沒到位？」

隨着輿論發酵後，重慶市公安局渝中區分局官方微博9月12日發布情況通報稱，針對渝中區法院判決望龍門派出所民警口頭傳喚王某違法，派出所提起上訴一事，渝中區公安分局認為，處警民警對王某進行口頭傳喚的行為違反法定程序，對王某父母使用警械的行為不符合相關規定。決定對傅某、陳某等處警民警停止執行職務，接受紀檢、督察部門調查處理。責令派出所撤回上訴。分局對王某及其父母深表歉意，衷心感謝社會各界監督。

不過，該處理結果並未平息眾怒，有評論稱，「非要出現輿情才回應，直接開除公職永不錄用，並追究其違法責任。既然不合法，那這就涉嫌持兇器強闖民宅行兇。給國家信譽造成嚴重損失。希望嚴懲不貸，更何況還在中國全國政法隊伍大整頓期間。」