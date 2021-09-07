400警力西九龍反罪惡及黑工　嚴查重慶大廈等多處　51人被捕

警方動員近400人展開代號「撒哈拉（SAHARA）」反罪惡及非法勞工聯合行動，今（7日）傍晚6時起，西九龍總區行動部、西九龍總區機動部隊、行動部應變大隊和油尖警區，聯同入境處及勞工處人員，突擊搜查尖沙咀彌敦道36至44號重慶大廈、彌敦道54至64B號美麗都大廈、以及西九龍區內賓館、食肆及商鋪等多個罪案黑點及場所，合共拘捕51人。



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晚上時份，大批警員一度出動警犬，封鎖重慶大廈及美麗都大廈的出入口，並截查出入大廈的人士及檢查他們的身份證明文件。期間，曾有一名懷疑醉酒的南亞裔男子，在場叫囂及拍打警車，警方將其截停調查，其後該名男子獲准放行。

警方表示，行動中合共拘捕51人，包括12男3女（28至63歲）、19名非華裔男子和17名非華裔女子（26至57歲），分別涉嫌「詐騙」、「販毒」、「藏毒」、「管有第一部毒藥」、「藏有吸食毒品工具」、「盜竊」、「管有他人身份證」、「僱用非法勞工」、「違反逗留條件」、「非法入境」、「逾期居留」、「被通緝人士」及「外出時沒有攜帶身份證明文件」等罪被捕，現正被扣留調查。

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被捕人士中，5名本地男子、2名非華裔男子和2名非華裔女子涉嫌「販毒」、「藏毒」、「管有第一部毒藥」及「藏有吸食毒品工具」等罪。人員共檢獲約4.87克懷疑冰毒、約86克懷疑大麻、約7克懷疑大麻花及少量克懷疑可卡因，市值共約港幣2.3萬元。涉及毒品的案件，分別交由油尖警區反黑組、油尖警區刑事調查隊及尖沙咀分區行動及支援小隊跟進。

另外，警方根據線報，於尖沙咀區內截查多名外賣員，發現6名非華裔男子涉嫌利用他人身份或虛報資料方式，非法接受僱傭工作。他們涉嫌「詐騙」、「盜竊」及「違反逗留條件」等被捕。

警方表示，西九龍總區一直致力打擊區內罪行，並會繼續與其他政府部門多方面合作，在區內進行相關行動；警方亦同時呼籲僱主切勿聘用非法勞工，並強調任何人士如僱用不可合法受僱的人，即屬違法。