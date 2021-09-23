被指童裝印「Hell」、煉獄等影響兒童心理　江南布衣：下架並退款

中國本土設計師品牌「江南布衣」（JNBY）出產的童裝，近日被指襯衫上印有「WELCOME TO HELL」（歡迎來到地獄）等不恰當的英文字樣及圖案，引發廣泛關注，有網民直言「設計師腦子進水了」。對此，江南布衣表示，已下架所有相關產品，並嚴格審核，杜絕此類事件再次發生。



有網民在微博表示江南布衣童裝襯衫上印有不恰當英文字眼。（微博）

9月19日，有網民在微博發文稱，江南布衣旗下童裝品牌「jnby by JNBY」的一款襯衫上，印有「WELCOME TO HELL」（歡迎來到地獄）、「LET ME TOUCH YOU」（讓我摸摸你）、「I JUST NEED A FOOT」（我只需要一隻腳）等英文字樣，並配有煉獄、及疑似車裂圖案，令人心生不適。

該網民續稱，這件襯衫是家中老人買給自己4歲孩子的，因老人並不認識衣服上的英文，只是覺得版型好看便進行了購買，是自己在為孩子穿衣服時發現了異常。而事件經過曝光後，多名網民都認為襯衫上的內容或會影響孩子的心理健康。

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此外，還有不少網民紛紛發出「jnby by JNBY」其他童裝產品的不當英文與圖案，其中有的印有「萬箭穿心」的圖案，有的印有孩子跌落、斷足的圖案，有的甚至還寫著「THE WHOLE PLACE IS FULL OF INDIANS.I WLL TAKE THIS GUN AND BELOW THEM TO PIECES 」（這個地方全都是引印度人，我會用槍殺光他們）等疑似種族歧視的英文字樣。

事件經過發酵後，「jnby by JNBY」官方微博在網民微博下評論，「對童裝產品出現不恰當圖案對消費者造成困擾深表歉意。公司已下架所有相關產品，並嚴格審核，杜絕此類事件再次發生。」及至周四（23日），「jnby by JNBY」官方微博發文正式回應事件指，公司已開放消費者退貨渠道，已購相關下架產品的消費者可以去原購買渠道進行退貨。

「jnby by JNB」在官方微博發文回應。（微博）

據公開資料顯示，「江南布衣」（JNBY）成立於1994年，是杭州江南布衣服飾旗下本土設計師服裝品牌。童裝品牌「jnby by JNB」為該公司2011年推出的童裝品牌，亦被稱為「小江南布衣」。

「jnby by JNBY」品牌介紹為，秉承成熟自然的設計風格，旨在呈現孩子們生活中不加修飾而又獨特的一面。純粹、自然、趣味。通過每季的故事，把孩子帶入想象力的空間，任其放肆、玩耍，把自己對孩子的情感隱藏起來融入到整個設計關系，構建一種只屬於孩子的美感。