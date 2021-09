被指童裝印「Hell」、煉獄等影響兒童心理　江南布衣：下架並退款

中國本土設計師品牌「江南布衣」(JNBY)出產的童裝,近日被指襯衫上印有「WELCOME TO HELL」(歡迎來到地獄)等不恰當的英文字樣及圖案,引發廣泛關注,有網民直言「設計師腦子進水了」。對此,江南布衣表示,已下架所有相關產品,並嚴格審核,杜絕此類事件再次發生。



有網民在微博表示江南布衣童裝襯衫上印有不恰當英文字眼。(微博)

9月19日,有網民在微博發文稱,江南布衣旗下童裝品牌「jnby by JNBY」的一款襯衫上,印有「WELCOME TO HELL」(歡迎來到地獄)、「LET ME TOUCH YOU」(讓我摸摸你)、「I JUST NEED A FOOT」(我只需要一隻腳)等英文字樣,並配有煉獄、及疑似車裂圖案,令人心生不適。

該網民續稱,這件襯衫是家中老人買給自己4歲孩子的,因老人並不認識衣服上的英文,只是覺得版型好看便進行了購買,是自己在為孩子穿衣服時發現了異常。而事件經過曝光後,多名網民都認為襯衫上的內容或會影響孩子的心理健康。

此外,還有不少網民紛紛發出「jnby by JNBY」其他童裝產品的不當英文與圖案,其中有的印有「萬箭穿心」的圖案,有的印有孩子跌落、斷足的圖案,有的甚至還寫著「THE WHOLE PLACE IS FULL OF INDIANS.I WLL TAKE THIS GUN AND BELOW THEM TO PIECES 」(這個地方全都是引印度人,我會用槍殺光他們)等疑似種族歧視的英文字樣。

事件經過發酵後,「jnby by JNBY」官方微博在網民微博下評論,「對童裝產品出現不恰當圖案對消費者造成困擾深表歉意。公司已下架所有相關產品,並嚴格審核,杜絕此類事件再次發生。」及至周四(23日),「jnby by JNBY」官方微博發文正式回應事件指,公司已開放消費者退貨渠道,已購相關下架產品的消費者可以去原購買渠道進行退貨。

「jnby by JNB」在官方微博發文回應。(微博)

據公開資料顯示,「江南布衣」(JNBY)成立於1994年,是杭州江南布衣服飾旗下本土設計師服裝品牌。童裝品牌「jnby by JNB」為該公司2011年推出的童裝品牌,亦被稱為「小江南布衣」。

「jnby by JNBY」品牌介紹為,秉承成熟自然的設計風格,旨在呈現孩子們生活中不加修飾而又獨特的一面。純粹、自然、趣味。通過每季的故事,把孩子帶入想象力的空間,任其放肆、玩耍,把自己對孩子的情感隱藏起來融入到整個設計關系,構建一種只屬於孩子的美感。