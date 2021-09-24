內地超、特大城市洗牌　廣東獨擁兩「超大」武漢離晉身僅差5萬人

內地城市體系中，超大城市、特大城市是重要一環，對區域的帶動和引領作用日益增強，而在第七次全國人口普查後，超大、特大城市名單再度洗牌。

近日，國家統計局在雜誌《求是》公佈《經濟社會發展統計圖表：第七次全國人口普查超大、特大城市人口基本情況》，顯示西南部的成都晉身超大城市名單，而武漢的城區人口規模距離超大城市門檻僅差5萬人，料將很快改變中部地區尚無超大城市的局面。



2014年11月，國務院發布《關於調整城市規模劃分標準的通知》，顯示城區常住人口500萬以上、1000萬以下的城市為特大城市；1000萬以上的城市為超大城市。

根據第七次全國人口普查數據，全國按照城區人口排序有上海、北京、深圳、重慶、廣州、成都、天津7個超大城市，其中位居第一的上海城區人口規模為1987萬人，北京以1775萬人位居第二，深圳以1744萬人位居第三。值得一提的是，繼2012年GDP超越廣州成為全國經濟總量第三城後，目前深圳城區人口規模也超越了廣州，成為全國第三大、廣東第一大城。

深圳城區人口規模也超越了廣州，成為全國第三大、廣東第一大城。（新華社）

相比住建部去年底公佈的《2019年城市建設統計年鑑》數據，此次名單增加了成都，其常住人口總量達到2093.8萬人，與2010年第六次全國人口普查相比增加581.89萬人，增量在各大城市中僅次於深圳和廣州。

從省份分佈來看，第一經濟大省廣東坐擁深圳和廣州兩座超大城市，為全國唯一，相反經濟總量緊隨其後的江蘇、山東和浙江都沒有超大城市。這十年來，廣東人口增加2170.9萬人，佔全國增量的30%，幾乎與浙江、江蘇、山東三省合計的增長人數相當。至於中部地區，尤其是第一人口大省河南和長江中游的兩湖、安徽地區，作為農業發達、人口密集的區域卻尚未有一座超大城市。然而情況或很快有所改變，數據顯示武漢的城區人口規模已達995萬人，居全國第八，距離成為超大城市僅一步之遙。

武漢距離成為超大城市僅差5萬人。（維基百科）

另一方面，特大城市則增至14個，分別是武漢、東莞、西安、杭州、佛山、南京、瀋陽、青島、濟南、長沙、哈爾濱、鄭州、昆明、大連。其中，佛山、長沙、哈爾濱、昆明和大連為新上榜成員。

值得注意的是，經濟發達、市域總人口多的蘇州、合肥等城市卻落榜，這是因為其市轄區人口較少，相當大一部分其實是分佈於下轄的縣市，即使部分下轄縣市建成區已與市區連成一片，但其城鎮人口也沒納入到城區人口統計，加上市轄區尚有部分農業人口，這些因素皆構成影響。以GDP高居全國第六、有「最牛地級市」之稱的蘇州為例，其市域總人口達1274.8萬人，但扣除下轄的崑山、張家港、常熟和太倉四個縣級市後，轄區人口只剩下671.5萬人，若再扣除農業人口，城區常住人口就不足500萬。