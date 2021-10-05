研究抑鬱症獲重大突破　浙江大學教授胡海嵐奪世界傑出女科學家獎

來自浙江大學腦科學與腦醫學學院的教授胡海嵐被評為第24屆世界傑出女科學家之一，她是五位獲獎者中唯一一位中國科學家。



據央視10月4日報道，世界傑出女科學家獎由教科文組織和歐萊雅基金會於1998年設立，已遴選出122名獲獎者，還在超過115個國家資助和表彰了3,800餘名富有潛力的青年女科學家。

報道指，胡海嵐因在神經科學，尤其是抑鬱症方面的重大發現而獲此獎項，她的工作促進了新一代抗抑鬱藥物的研發。

浙江大學腦科學與腦醫學學院教授胡海嵐。（微博）

據《北京青年報》報道，2018年2月《自然》（Nature）雜誌刊發了胡海嵐團隊的兩篇研究長文，中文標題分別為：《氯胺酮阻斷外側韁核簇狀放電的快速抗抑鬱機制》、《星形膠質細胞中Kir4.1驅動外側韁核神經元簇狀放電介導抑鬱症發生》，主要闡述抑鬱症研究獲得的重大突破。

每期的《自然》雜誌只有十幾篇短文和兩三篇長文，胡海嵐團隊一次性就發表了兩篇長文。這兩篇長文揭示了快速抗抑鬱分子的作用機制，推進了人類關於抑鬱症發病機理的認知，並提供了研發新型抗抑鬱藥物多個嶄新的分子靶點。

根據資料，胡海嵐1996年畢業於北京大學生物系，2003年至2004年在美國維吉尼亞大學Julius Zhu博士的實驗室工作，2004年至2008年在冷泉港實驗室Roberto Malinow博士的實驗室進行博士後工作，2008年12月加入中國科學院神經科學研究所，2015年5月加入浙江大學。