浙江大學研發「水下直升機」完成海試驗收　可自由起降及定點懸停

撰文：朱加樟
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近日，由浙江大學牽頭的國家重點研發計劃「深海關鍵技術與裝備」重點專項「水下直升機」項目，在南海海域完成海試驗收，水下直升機的下潛深度首次成功突破1000米。

浙江大學微信公眾號指，水下直升機（Autonomous Underwater Helicopter—AUH）由浙江大學陳鷹教授等提出，是一種中國具有完全自主知識產權的新概念自主無人潛水器。

水下直升機可長期駐留海底工作，具有自由起降、定點懸停、全周轉向和貼底航行等常規自主無人潛水器難以實現的功能。可用於海底移動觀測、海底資源勘探、海底區域巡航與探測、海底管線監測與維護、海底救援與打撈、海底考古和海上風電智能運維等，填補了海底移動探測與作業領域的空白。

在8月27日至9月3日，海試中對水下直升機的貼底飛行，海底停機坪起飛、降落與入塢，以及360度全周轉向、定點懸停、無線充電、聲學導航與追蹤、布放與回收等功能都進行了全面試驗。海試驗收專家組一致認為，海試驗收中各項技術指標均達到任務書要求。

項目海試團隊總指揮、浙江大學海洋學院司玉林副教授表示，這次水下直升機的海試成功，證明水下直升機技術可行。本次海試過程同時也發現了水下直升機停機坪布放難度較大等問題，為進一步發展水下直升機技術指明了方向。

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