中俄海上聯合軍演開幕　萬噸大驅南昌艦首次赴海外參演

當地時間10月14日上午，中俄「海上聯合-2021」聯合軍事演習開幕式在俄羅斯彼得大帝灣附近海域舉行。



據中國「人民海軍」微信公眾號10月14日消息，這是中俄兩國海軍根據年度計劃作出的正常安排，中俄雙方分別在各自編隊指揮艦開設聯合導演部，由解放軍北部戰區海軍柏耀平少將副司令員和俄羅斯太平洋艦隊濱海混合區艦隊卡班佐夫海軍少將司令共同擔任演習導演。

在此次演習中，中方參演兵力分別來自東部、南部、北部戰區海軍，包括南昌艦、昆明艦、濱州艦、柳州艦等新型導彈驅護艦，「東平湖」號綜合補給艦以及固定翼反潛巡邏機、艦載直升機等；俄方參演兵力包括大型反潛艦、護衛艦，以及固定翼反潛巡邏機、艦載直升機等。

報道指，雙方將主要圍繞通信演練、編隊通過水雷威脅區、消滅浮雷、編隊防空、對海射擊、聯合機動、聯合反潛等科目展開演練。此次演習在大變局大疫情背景下舉行，中方萬噸級驅逐艦、反潛巡邏機等多型平台首次出國參演，雙方還將使用多種新型武器彈藥開展實際使用武器演練。

另據央視軍事消息，海軍南昌艦艦長周明輝介紹，此次演習歷時多天，這是南昌艦首次赴海外參加聯合演習。在演練中南昌艦將與俄羅斯海軍艦艇一起，圍繞編隊對空防禦、通過水雷威脅區、對海射擊等多個課目進行實戰化的聯合演練。

據海軍新聞發言人劉文勝海軍大校介紹，「海上聯合」系列演習是中俄雙邊框架內規模最大的海上演習，自2012年以來已連續舉行9次。經過多年海上聯演的磨合，雙方已經形成了較強的「品牌」效應。