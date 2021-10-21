成都重慶擬建設「雙城經濟圈」　打造參與國際競爭新基地

官方傳媒報道，中共中央、國務院在周三（20日）聯合印發《成渝地區雙城經濟圈建設規劃綱要》。

《規劃綱要》稱，推動成渝地區雙城經濟圈建設，是構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進新發展格局的重大舉措，對推動高質量發展具有重要意義。



《規劃綱要》指出，成渝地區雙城經濟圈總面積18.5萬平方公里，其位於「一帶一路」和長江經濟帶交匯處，是西部陸海新通道的起點，具有連接西南西北，溝通東亞與東南亞、南亞的獨特優勢。區域內生態稟賦優良、能源礦產豐富、城鎮密布、風物多樣，是中國西部人口最密集、產業基礎最雄厚、創新能力最強、市場空間最廣闊、開放程度最高的區域，在國家發展大局中具有獨特而重要的戰略地位。

《規劃綱要》認為，建設成渝地區雙城經濟圈後，將會多項有利有助之處。包括有利於在西部形成高質量發展的重要增長極，增強人口和經濟承載力；有助於打造內陸開放戰略高地和參與國際競爭的新基地，助推形成陸海內外聯動、東西雙向互濟的對外開放新格局﹔有利於吸收生態功能區人口向城市群集中，保護長江上游和西部地區生態環境。

《規劃綱要》的願景是成渝地區雙城經濟圈要在2025年時經濟實力、發展活力、國際影響力大幅提升，一體化發展水平明顯提高，區域特色進一步彰顯，支撐全國高質量發展的作用顯著增強。到了2035年，成渝地區雙城經濟圈更要建成實力雄厚、特色鮮明的雙城經濟圈，成為具有國際影響力的活躍增長極和強勁動力源。