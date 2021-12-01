有片｜江蘇漢抗拒執法駕車撞交警　涉襲警罪獲刑一年

江蘇男子涉嫌違例駕駛後被交警攔截，惟其欲抗拒執法並繼續駕車撞著交警前行十幾米後才停車，事發後該男子被警方拘捕。周二（11月30日），經當地法院審理認為，涉事男子構成襲警罪，判處有期徒刑一年。



江蘇男子涉嫌違例駕駛後被交警攔截，惟其欲抗拒執法並繼續駕車撞著交警前行十幾米後才停車。圖為庭審現場。（澎湃新聞）

據《澎湃新聞》報道，事緣於今年5月12日早上，姚某因違例駕駛被交警示意停車，但姚某未予理睬、繼續駕車前行。其後姚某駕駛的車輛被交警用身體攔截，並再次口頭示意其下車接受檢查。姚某非但再次無視法規，還駕車撞向交警並前行了十餘米才停下。其後，姚某還對執法交警叫囂辱罵，後姚某被公安機關抓獲歸案。

11月30日，南通市崇川區法院對案件進行審理後表示，襲警罪不以警務人員是否發生實際損傷結果為前提，對警務人員人身安全達到一定危險程度即可，暴力襲擊應結合被告人的具體行為、手段等情節綜合予以認定。

法院進一步說明，被告人姚某於城市居民上下班高峰時段，在幹道上駕駛機動車頂襲正在依法執行職務的人民警察十餘米，其行為已達到危及人民警察人身安全的程度，屬於暴力襲擊行為，構成襲警罪。

因交通違法被交警攔下，江蘇一男子駕車頂行交警十余米，並辱罵交警、抗拒執法。11月30日，南通市崇川區法院以襲警罪一審判處被告人姚某有期徒刑一年。鑑於被告人姚某到案後如實供述自己的罪行，自願認罪認罰，遂判處其有期徒刑一年。一審宣判後，被告人姚某當庭表示不上訴。