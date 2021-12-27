美國漢學家史景遷逝世　景仰司馬遷一生完成14部中國歷史著作

著名漢學家、耶魯大學榮譽教授Jonathan Dermot Spence（漢名：史景遷）於12月26日辭世，享年85歲。史景遷研究中國歷史，擅長以「講故事」方式寫作，有解析中國歷史的獨特視角，是繼費正清後在國際享有盛名的漢學家，學術書也都十分暢銷，其妻為歷史學者金安平。



史景遷1936年出生於英國薩里郡，於1993年起擔任耶魯大學歷史學史特靈教席，是英裔美籍的歷史學者。他被認為是費正清之後第二代漢學家中的代表人物，與孔飛力 （AldenKuhn）、魏斐德（Frederic Wakeman）並稱「美國漢學三杰」。他的中文名字「史景遷」是他的導師、明清史學家房兆楹起的，希望他能效法司馬遷的精神研究歷史。

自1974年以來，史景遷完成了14部有關中國的歷史著作，包括《追尋現代中國》《天安門：知識份子與中國革命》《王氏之死：大歷史背後的小人物命運》《康熙與曹寅》《利瑪竇的記憶宮殿》《前朝夢憶：張岱的浮華與蒼涼》等。其中最廣為人知的作品是《追尋現代中國》，該書於 17 世紀明朝的鼎盛時期，一直1989年天安門廣場示威活動。

史景遷曾透露，自己成為一個研究中國歷史的漢學家，是「由許多偶然因素」促成。他在劍橋大學讀的是憲法史，到耶魯念書後，才接觸中國歷史，後產生興趣。

1974年，史景遷在尼克森訪華不久後與14位耶魯大學的教授一起到中國，探訪北京、天津、上海、廣州等地。2005年，上海遠東出版社引進了「美國史學大師史景遷中國研究系列」，包括《王氏之死：大歷史背後的小人物命運》等共8種，在中國他也是知名度極高的漢學家。

2014年史景遷到復旦大學演講，有聽眾提問「假使真的遇到司馬遷，你會怎麼樣？」當時已經高齡78歲的漢學家回答：「喝個啤酒去吧，事實上，我會講話結巴，臉紅地告訴他，你是我最喜歡的史學家。」

史景遷的著作不重理論，而是強調敘事、文筆流暢且注重人物描寫。史景遷的弟子、前任香港城市大學中國文化中心主任鄭培凱則曾說，史景遷擅以優美文筆，將中國近代錯綜複雜的人物與史事，通過嚴謹的歷史考證，以「說故事」的方法娓娓道來，讓西方讀者也能「撥開雲霧見青天」。

對於中國近代史，史景遷與中國史學界看法不同，他曾言應修改中小學歷史教材，他提到，中國人在講述中國近代歷史的時候，總是從19世紀中國受的屈辱和侵略開始切入。「40年前我在開始教授中國歷史時就覺得這非常不合理，如果要更好地研究中國歷史，我們應該從17、18世紀的中國開始研究。因為當時的中國在世界上表現出一種更自信的姿態。」