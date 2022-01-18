江蘇漁民撈獲多個境外水下竊密裝置　獲官方表彰獎勵

江蘇省日前召開表彰大會，獎勵16名打撈並上繳水下可疑竊密裝置的人員。



據江蘇廣電旗下短影片賬號「荔直播」周一（17日）報道，江蘇當天召開「沿海國家安全人民防線專項表彰獎勵大會」，表彰並獎勵在中國領海海域打撈上繳水下可疑竊密裝置的11位漁民及五名相關人員。

報道稱，2020年至今，江蘇漁民發現10個他國製造的可疑裝置，具有水下調查、識別、竊密等特殊功能，給國家安全造成威脅。

此前 ，2021年4月官媒央視曾報道指，江蘇鹽城一名漁民和船員們在近海捕魚時，打撈到體積龐大的黑色物體，隨後報告了當地漁政和國家安全部門，並把捕撈到的裝置移交給國家某研究機構。中國水聲工程專家唐建生當時研判，漁民打撈到的裝置是波浪滑翔機，研判是境外國家在中國海域秘密投放的竊密裝置。

報道表示，浙江省台州市國家安全局幹警稱，境外國家在中國海域內投放的這些設備，能夠採集到海域的洋流、水文、温度、濕度、鹽度、污染物等等的數據資料，這些數據資料都是屬於敏感的國家秘密，這些行為屬於間諜竊密行為。這些數據一旦被境外非法採集或者竊取之後，會對中國軍艦、潛艇的活動，水下導彈的發射、反潛聲吶探測通訊、油氣田的探測以及建設活動等造成影響，對國土安全、軍事安全和深海安全構成嚴重威脅。

報道指，近年來，中國國家安全面臨的國內外形勢更加嚴峻複雜，維護國家安全的任務更加艱鉅，海上安全防範是其中不可或缺的組成部分。隨着國際局勢日趨複雜多變，境外對中國沿海地區實施的間諜竊密活動屢見不鮮。