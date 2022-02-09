吳尊友：動態清零是最佳防控　使中國疫情較世界平均水平低幾百倍

香港疫情嚴峻，港府表示會堅持「動態清零」。中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友接受官媒《環球時報》採訪時表示，在疫情防控方面，世界上沒有哪個國家能像中國這樣成功，「動態清零」政策是到目前為止最佳的防控方式。



有本地團體認為香港政府要加強對公眾講解動態清零：

據《環球時報》今日（9日）報道，吳尊友表示，中國的「動態清零」政策使得本土疫情比全世界的平均水平低出幾百倍。全球目前因為新冠流行失去生命的人數很多，僅美國累計死亡人數就達到92萬餘人，而中國只是在早期武漢爆發疫情時出現了幾千死亡患者，在武漢疫情結束以後幾乎再未出現死亡病例。這些數據足以證明「動態清零」不僅對疫情防控、減少死亡病例行之有效，同時對社會經濟的發展也非常有效。

吳尊友稱，如果中國沒有找到一個新的方法能夠確保病毒輸入後不造成大範圍傳播，沒有一個更好的辦法能夠控制住疫情的話，「動態清零」策略暫時不會調整。

Omicron不可能是「大號流感」

吳尊友又指，Omicron不可能是「大號流感」，因為它感染的部位和流感是不一樣的，它造成臨床症狀的嚴重性和流感完全是兩個級別。此前天津的數據顯示，在361宗感染病例中，有42%的感染者有不同程度的肺炎症狀，這個比例已經很高。

吳尊友稱，除中國外，其他國家因Omicron導致的重症率、病死率遠比流感要高得多。如果把Omicron當成「大號流感」來看的話，會淡化疫情，削弱人們對它的重視程度，對疫情防控非常不利。

世衛日前表示，當全球疫苗接種率達到70％時，就意味著大流行最關鍵時期已過去。吳尊友則指這一說法值得商榷。吳尊友稱，如果新冠病毒的變種病毒株多數都具有免疫逃逸能力的話，想要通過接種疫苗實現群體免疫從而終止新冠疫情的大流行，這個方法就不再適用。現在已不能用疫苗接種率這一指標來制定新冠大流行終止的時間表。

吳尊友表示，沒有一種單一方法能把疫情控制住，而是要通過綜合的方法應對疫情。疫苗毫無疑問是對付包括Omicron在內的新冠病毒最重要的重磅武器，此外還有嚴格的公共衛生措施，良好的個人衛生習慣，及時的醫療干預等。這些手段綜合應用才能夠控制住新冠大流行。