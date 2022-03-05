疫情｜內地增102本土確診廣東最多　上海近期本土病例均為Omicron

內地的新冠肺炎疫情持續，據國家衛健委通報，昨日（4日）新增281宗確診個案，其中102宗屬本土個案，以廣東46宗佔最多。



本土個案方面，分別為廣東46宗，其中東莞市24宗、深圳市21宗、惠州市1宗；吉林19宗，其中吉林市8宗、延邊朝鮮族自治州6宗、長春市5宗；內蒙古8宗，其中呼和浩特市5宗、呼倫貝爾市3宗；河北6宗，其中邢台市3宗、石家莊市2宗、保定市1宗；山東5宗，均在青島市；天津3宗，均在東麗區；上海3宗，其中嘉定區2宗、閔行區1宗；廣西3宗，均在防城港市；海南2宗，均在三亞市；雲南2宗，均在德宏傣族景頗族自治州；山西1宗，在晉中市；黑龍江1宗，在哈爾濱市；湖北1宗，在武漢市；湖南1宗，在懷化市；四川1宗，在成都市。含9宗由無症狀感染者轉為確診病例，分別為廣東3宗，廣西3宗，山西1宗，海南1宗，四川1宗。

境外輸入方面，新增179宗病例，分別為廣東79宗，上海24宗，福建16宗，廣西12宗，天津11宗，北京9宗，山東9宗，四川8宗，河南3宗，遼寧2宗，浙江2宗，吉林1宗，江蘇1宗，重慶1宗，甘肅1宗。含16宗由無症狀感染者轉為確診病例，分別為廣東5宗，四川5宗，河南2宗，廣西2宗，遼寧1宗，浙江1宗。昨日無新增死亡病例。新增5宗疑似病例，均為上海的境外輸入病例。

內地的新冠肺炎疫情持續。（視覺中國）

境外輸入現有2166宗確診病例（重症病例2宗），現有11宗疑似病例。累計15189宗確診病例，累計13023宗治愈出院病例，無死亡病例。截至昨日24時，各地現有3465宗確診病例（重症病例14宗），累計102438宗治愈出院病例，累計4636宗死亡病例，累計報告110539宗確診病例，現有11宗疑似病例。累計追蹤1673729名密切接觸者，尚有92578名密切接觸者在醫學觀察。

各地亦新增166宗無症狀感染者，包括73宗本土，93宗境外輸入。其中本土方面為吉林24宗，均在吉林市；廣東18宗，均在東莞市；上海16宗，其中松江區6宗、嘉定區5宗、青浦區2宗、黃浦區1宗、普陀區1宗、寶山區1宗；雲南8宗，均在德宏傣族景頗族自治州；廣西4宗，其中防城港市3宗、百色市1宗；河北1宗，在石家莊市；江蘇1宗，在南通市；湖北1宗，在武漢市；當日25宗轉為確診病例，包括16宗境外輸入；當日28宗解除醫學觀察，包括25宗境外輸入；尚有1500宗無症狀感染者在醫學觀察，包括1049宗境外輸入。

另一方面，上海當局表示，經市疾控中心檢測分析，近期已完成基因測序的感染者所感染病毒均為Omicron變異株。當局又指，當前國內外新冠疫情依然嚴峻複雜，又值冬春季呼吸道疾病多發季節，請市民繼續加強自我防護，堅持「防疫三件套」，牢記「防護五還要」。