四川雅安5分鐘連發2次地震　成都民眾：這是5.12後震感最強一次

今日（1日）下午5時，四川雅安市蘆山縣發生黎克特制6.1級地震，3分鐘後再發生黎克特制4.5級地震。

在微博上，不少網民表示本次地震的震感強烈；有身處成都的民眾認為，本次地震是自2008年汶川大地震後，震感最強烈的一次。



在微博上，不少網民都反映本次地震的震感強烈，震後當地通訊、網絡疑一度影響，「見多了大風大浪的四川人民也坐不住了，紛紛下樓梯衝出大樓。電話有點打不出去 網絡也變慢了能夠讓成都人民下樓的震感，確實有點兇」、「坐在椅子上我是說咋個在晃，還以為是錯覺，結果一看水杯裏邊的水在晃，我就曉得大事不妙了」。

網傳影片顯示，有民眾家中吊燈劇烈晃動；地震後，當地有公路出現零星落石。

中國地震台網正式測定，今日下午5時，雅安市蘆山縣發生黎克特制6.1級地震，震央位於北緯30.37度，東經102.94度，震源深度17公里。下午5時03分，雅安市寶興縣發生黎克特制4.5級地震，震央位於北緯30.37度，東經102.92度，震源深度18公里。

據移動人口大數據分析，震中20公里範圍內人口數約7萬，50公里範圍內約117萬，100公里範圍內約789萬。​​​​據中國地震台網速報目錄，震中周邊200公里內近5年來發生3級以上地震共123次。

網民睇法：

08年地震後，今天是第一次感受搖晃的很厲害的一次了，兩次時間段好緊湊，心慌慌



真的是人都嚇麻了，還來兩次



謝謝6.1帶給我的6.1級地震的獨特感受



坐到沙發上左右搖擺，給我嚇安逸了，震感強烈，都跑到廁所去躲起了



震感挺強的 當時地震手機信號都沒了 電話打不出去也接不了



繼08年後，對我而言震感最強烈一次，望平安 ​



成都人，身在十一樓，已經遭嚇的往廁所跑了



正在睡覺直接被搖醒 感覺夢迴2008

