美媒：阿根廷冀自行生產中巴研製「梟龍」戰鬥機　成為地區供應商

阿根廷採購中巴聯合研製的梟龍FC-1（巴方稱為「雷電JF-17」）輕型戰鬥機再傳新進展。據美媒《防務新聞》（Defense News）25日報道，阿根廷希望能在本國組織生產該戰機，從而變相獲得現代戰鬥機製造能力，並要求「根據本國需求進行重大改進」。



+ 6

報道指，阿根廷聯合軍事參謀部負責人帕雷奧（Juan Martín Paleo）中將最近對巴基斯坦的訪問引發了外界的廣泛猜測，即阿根廷最終將決定採購雷電JF-17戰鬥機。帕雷奧於6月14日至15日在伊斯蘭堡會見了多名巴基斯坦軍方和政府的重量級官員，其中包括巴基斯坦空軍司令和國防生產部長等。

此外，阿根廷空軍代表團剛在5月前往中國對該款戰鬥機進行了考察，包括全面的技術評估、模擬器的使用和飛行測試。

阿根廷方面的消息人士表示，阿根廷相關官員討論了在國內組裝雷電JF-17戰鬥機的可能性，主要零部件由中國和巴基斯坦提供，此外還有一些部件在阿根廷生產。阿根廷軍方和政府官員表示，該國最終希望能對本國的雷電JF-17戰鬥機進行重大修改。

報道稱，美國智庫國際評估與戰略中心（International Assessment and Strategy Center）高級研究員費舍爾（Richard Fisher）分析稱，阿根廷計劃在當地生產雷電JF-17戰鬥機，因為該國希望成為區域戰鬥機供應商，雷電JF-17戰鬥機將作為其主要產品。據稱，在當地組裝和生產雷電JF-17戰鬥機還將增加烏拉圭、秘魯、厄瓜多爾、玻利維亞、委內瑞拉和古巴考慮這種低成本戰鬥機的可能。