7歲女童墮通風井內亡　家屬：現場無警示防護　物業應負全責

四川內江市7歲女童萱萱（化名），上周四（4日）與表兄弟姐妹在小區內玩耍時，不慎走到26樓屋頂，疑踩爛排風管後墜墮入通風井內身亡。

家屬認為，物業對小區負有管理責任，再加上事發地點存在安全隱患，應承擔全部責任。小區物業稱，物業盡到管理責任，建議家屬循司法途徑維權。



《紅星新聞》報道，萱萱此前隨父親在成都上學，老家在內江市市中區凌家鎮。上周四，萱萱跟隨祖母到姨婆位於四川內江城區公園一號小區的家中作客，下午與表兄弟姐妹獨自到樓頂玩耍。

成都忠信物業內江分公司在小區的負責人彭女士稱，當日傍晚6時許，兩個小朋友「情緒慌張，支支吾吾的」來到辦公室，經工作人員詢問，才得知有小童墮進一個「黑洞」。

她表示，萱萱在負二樓的消防通風井內被尋回，而前述小朋友指的「黑洞」，實際是位於樓頂的消防排風管上，排風管與通風井相連，萱萱應從此位置墮入通風井，「是通的，相當於直接落到底樓。通過各部門救援，小朋友救起來了，但已沒有生命跡象」。

現場拉起警戒線。（紅星新聞）

事發後，現場拉起了警戒線，排風管頂端出現一個大缺口，一度用一塊玻璃遮擋；排風管與通風井銜接處的缺口更大，牆體上的通風口安裝了不銹鋼的防護欄。透過通風口可知，通風井長約近2米，寬數十厘米；現場貼有多張「請勿攀爬，此處危險」等警示牌。

家屬表示，萱萱身高約1.1米，排風管有1.2米高，加上玻璃纖維造的排風管外層光滑，根本難以爬上去。然而，現場堆放了瓷磚、馬桶等雜物，才讓萱萱有機會爬上去，再加上排風管有老化、質量差等問題，才導致她墮入通風井，「娃兒體重有40斤，（排風管）上面可能20斤都承受不了」。

事發後，物業曾用一塊玻璃臨時蓋住缺口。（紅星新聞）

家屬指，若事發現場沒有堆放雜物，萱萱也爬不上排風管，或者現場有警示標誌，堆放的雜物被清理，也不會發生意外。同時，排風管還存在安全隱患，排風管與牆體的結合處應安裝一個防護網，「有網不影響使用，也更安全，安了也不會出現這樣的情況」。

家屬認為，物業負有不可推卸的責任。此外，物業安全意識淡薄，現場的警示標語和安全防護沒到位，是重大的安全隱患，物業應「舉一反三」來考慮並解決。目前，萱萱的父母已委託律師處理。

代理律師昨日（7日）透露，除了專有部分，共有部分只要有物業公司進駐，都是交給物業公司管理，因此物業對小區共有部分負有管理責任。此外，樓頂的排風口存在安全隱患，也是導致萱萱直接死亡的原因，因此主張物業承擔全部責任。據了解，物業曾聯繫家屬協商兩次，但均稱需等公司開董事會商量才有結論。

事發通風口已安裝防護網。（紅星新聞）

彭女士稱，消防排風管原來是完好的，也能達到使用要求。事發後，排風管頂部被踩爛，物業用一塊玻璃先臨時蓋起，昨日又聯繫工人在現場做了防護欄，下一步將維修好。她表示，事發前現場已張貼提示牌，事發後已重新更換。

對於樓頂曾封閉的說法，彭女士稱，樓頂是消防逃生通道，不能上鎖也沒有被封閉過，需處於開放狀態，此前關閉是過年時政府禁止燃放煙花爆竹，所以鎖了幾天。關於物業作為管理方是否應承擔責任，她建議家屬走司法途徑解決，「出了這個事，是大家都不願意看到的，也是想都沒想到的」。