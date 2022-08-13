2022國際軍事比賽揭幕中國205人海外參賽　庫爾勒賽區5國9隊參加

「國際軍事比賽-2022」8月13日至27日舉行，其中由中國陸軍承辦的新疆庫爾勒賽區13日舉辦開幕式，備賽參賽工作已經全部準備到位。據了解，中國軍隊今年出國參賽隊員共205人，已於8月6日前全部抵達相關國家賽區，並展開了適應訓練。



今年比賽設有36個項目，由中國、俄羅斯、伊朗等12個國家共同承辦，共有37個國家（地區）軍隊的270餘支隊伍參賽。在作為中國賽區陸軍賽場的庫爾勒賽區，來自中國、俄羅斯、白俄羅斯、伊朗、委內瑞拉5個國家9支代表隊，將在8月14日至25日圍繞「蘇沃洛夫突擊」步戰車組比賽、「安全路線」工程兵掃雷專業比賽兩個項目展開激烈角逐。賽區26日將舉辦閉幕式。

據陸軍政治工作部宣傳局大校副局長、賽事新聞發言人李大勇介紹，今年庫爾勒賽區有3大特點，一是與以往相比，比賽規則更加貼近實戰標準，比賽場地更加貼近實戰環境，比賽流程更加貼近實戰進程，比賽項目由「含金量」向「含戰量」進一步聚焦；二是對抗更加緊張激烈，比賽堅持更快、更準、更強，融體能、技能、智能對抗於一體，進一步增加了雷障設置數量、火力打擊目標，提高了難度強度；最後考評更加科學精準，運用新型實兵交戰系統，實現實時顯控、精準裁評，確保考核評估更加科學高效、公平公正。

中國軍隊組成9支參賽隊赴俄羅斯等多國參賽。 （影片截圖）

國外賽區方面，中國軍隊今年組成9支參賽隊，分別赴俄羅斯、伊朗、哈薩克、阿爾及利亞、烏茲別克參加9項比賽。其中，5支陸軍項目隊赴俄羅斯參加「坦克兩項」坦克車組比賽、「厄爾布魯士之環」山地步兵分隊比賽、「汽車能手」汽車兵綜合技能比賽；赴哈薩克參加「戰術射手」實用射擊比賽；赴伊朗參加「狙擊邊界」特種兵狙擊手比賽。

另有1支海軍項目隊赴伊朗參加「深海」潛水員比賽；1支空軍項目隊赴阿爾及利亞參加「空降排」空降兵分隊比賽；1支火箭軍項目隊赴烏茲別克參加「安全環境」核生化偵察班組比賽；1支戰略支援部隊項目隊赴哈薩克參加「子午線」軍事測繪比賽。