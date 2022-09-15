美參議院外交委員會通過《台灣政策法》　國台辦：圖謀不會得逞

美國國會參議院外交委員會以17票贊成、5票反對的壓倒性票數，通過《2022年台灣政策法案》（Taiwan Policy Act of 2022），法案接下來將送交參院全院審議。國台辦發言人朱鳳蓮14日上午則表示，台灣問題純屬中國內政，美國國會議員炮製涉台議案嚴重違反一中原則，中方堅決反對，「民進黨拉攏美國搞涉台議案，台獨圖謀不會得逞」。



對此，台大政治系教授楊永明於節目《明亮看世界》中指出，該法案就是「台灣實質承認與代理戰爭法案」，甚至可以用「接管」形容。民進黨前立委郭正亮則分析，法條中完全未提及美國總統有權介入台海戰爭，「就等於美國要不要出兵這件事，還是維持模糊給總統決定。」



《台灣政策法》是由美國參議院外委會主席、民主黨籍參議員梅南德茲（Bob Menendez）與共和黨籍參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）共同提出，共分三大篇、九大主題。

法案內容包括提供台灣45億美元軍援資金、以「台灣代表處」取代駐美台北經濟文化代表處、給予台灣「主要非北約盟友」地位等。台媒《聯合報》報道，根據該報記者取得最新版本，對台灣無償提供的外國軍事援助規模由原本的4年45億美元，增加到5年65億美元；將封鎖台灣或對台灣發動重大網路攻擊也列為制裁北京高官的條件；此外，駐美處更名案的象徵條文則改為建議性質。

台學者稱是「台灣實質承認與代理戰爭法案」

《風傳媒》報道，楊永明分析《台灣政策法》是「台灣實質承認與代理戰爭法案」，法案涵蓋經濟、社會層面，重點是對台美關係的全面提升，甚至實質承認台灣。軍事部分，法案論述是要防止俄烏戰爭的狀況在台灣重現，但實際上就是要刺激一場台海的代理戰爭，甚至可以乾脆用接管形容。

郭正亮認為，該法案沒有承諾美國出兵援台，但全面介入軍事決策、規劃，以及計畫落實，甚至有年度評估，「根本就是軍事接管法」。他認為，這顯現美國對台灣軍方的戰略概念及執行力沒信心。他認為法案是要幫助台灣軍力在短期內升級，郭正亮分析，時間大概是4到5年。

郭正亮提到，法案內容對整體的常備與後備兵力軍力如何鋪排、美國如何轉移軍火給台灣、如何進行軍事貸款、指定台灣為主要非北約盟友以取得軍武等都詳盡規範，可見美國就是要把火力建立在台灣，但完全沒有講到出兵，甚至還提到要評估美國的風險。



郭正亮指出，《台灣政策法》也等同於宣告美國最多就只會做到這樣，「美國要不要出兵這件事，他還是維持模糊給總統決定，其他都寫白了。」他表示，根據法案內容中國就算武統台灣成為既定事實時，美國最嚴厲也只會制裁中國官員，法條中完全未提及美國總統有權介入台海戰爭。

針對《台灣政策法》規定，要制裁升高敵對情勢的中國官員。楊永明解是，法案內提到，美國政府在中國影響或顛覆台灣政府的穩定、占領台灣領土、造成台灣領土不完整時，要制裁中國官員，等於是將包括軍事戰爭、登陸、封鎖等全部舉措都採取制裁，且被制裁者從中國國家主席到中共政治局常委、中國金融機構與國營事業等都包括在內。