看好中國本世紀最成功　「商品大王」羅傑斯留大量中國股票給後代

量子基金前合夥人、有「商品大王」稱號的羅傑斯（Jim Rogers）是美國著名投資者，向來看好中國發展前景。近日，他接受內媒《澎湃新聞》採訪時再就中國過去十年的發展歷程以及中國的未來發表看法。他表示，中國將成為21世紀最成功的國家，未來將成為技術領導者，更透露自己給孩子留下大量中國股票。



羅傑斯以投資商品期貨聞名，與巴菲特和索羅斯並稱為世界三大投資人。他與中國有極為深厚的淵源，早於上世紀80年代便在中國旅行了一段時間，並自1999年第二次環球投資旅行時在上海證券交易所開戶投資B股後，持續投資中國20餘年，過去十幾年間也多次訪華。

他表示，自己1984年第一次到中國，就了解到中國人很聰明、努力、有進取心且勤儉，並在旅行期間意識到中國將會成為下一個世界強國，「他們將會再次崛起，將會變得強大，從那時起我便看好中國的發展形勢」。不過他也指出，沒有什麼會是直線上升式發展的，發展過程中總會遇上各種問題。

在羅傑斯眼中，中國人努力工作且有頭腦，為未來投資，儲蓄大量的錢，另還有大量人口，關注教育亦預算充足，認為中國將成為21世紀最成功的國家，成為下一個世界強國，「我暫時看不到中國之外的其他國家，成為最成功發展的國家的可能性」。

羅傑斯透露會將所持中國股票留給自己的孩子。（新華社）

值得一提的是，羅傑斯受訪期間多次提到會將所持中國股票留給自己的孩子，認為50年後的某一天，當後代們看著股市時，會感嘆自己很富有，並讚他真聰明。另外，羅傑斯還持有中國的葡萄酒股，並指出中國的旅遊、運輸、航空、農業、娛樂業都會有很好的機會。

談到未來，羅傑斯認為中國將成為技術領導者，因為中國培養了很多工程師，他們當中部分將成為非常偉大且成功的工程師。而對於中美關係，他形容為不穩定，並認為貿易摩擦是必然會發生的，但這會讓事情變得更糟，對兩個國家都沒有好處，必須加以限制。他又表示，中美都是世界上最大的貿易國，當他們開始出現問題，其他國家也會遇到麻煩；如果中國經濟發展放緩，那美國經濟也會跟著放緩，導致日本、德國、整個世界的經濟發展都放緩，大型經濟體的問題會影響到每個人。

最後，羅傑斯提到，世界各地都有驚人的債務，下一次經濟問題出現時，將是其人生中最糟糕的一次，「如果我們再遇到經濟問題，那將是幾十年來全球最嚴重的」。