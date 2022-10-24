英調查指中國全球聲譽暴跌　若兩岸衝突受訪民眾傾向助台

英國《衛報》於23日發布的報道稱，過去4年來，中國在國際聲譽急速惡化，特別是在西方國家。調查稱，若中國與台灣發生戰爭，台灣將獲得很大一部分國際輿論的支持。



這份由全球網絡市場調查公司YouGov和劍橋大學合作（YouGov-Cambridge Globalism Project）的調查發現，受訪的25國中，有20個國家的受訪者表示，相比起中國更傾向選擇美國作為世界主導強國。其中受到中國援助的非洲國家尼日利亞有近8成受訪者投美國一票，為20個國家中最多。

調查數據顯示，自2019年調查開始以來，中國在全球的地位急劇下降。認為中國在世界發揮積極作用，對中國抱有好感的受訪者銳減一半。其中波蘭46%至24%，法國36%至17%，丹麥32%至11%，意大利41%至24%，英國35%至11%，印度44%至23%，美國27%至18%。

英調查指中國全球聲譽下滑，對中國抱有好感的受訪者銳減一半。（Getty Images）

報道稱，對中國的觀感之所以變得較負面，是受到新冠肺炎疫情在全球爆發的影響，逾8成受訪者認為新冠疫情始於中國。中國人權方面的議題也受到法國、德國、丹麥等西方受訪者的關注。

在台灣問題上，包括英國（51%）、澳洲（62%）、美國（52%）和日本（55%）等國家有超過半數的受訪者認為，若中國使用武力佔領台灣，「其他國家應向台灣提供幫助」。另外法國、德國、西班牙等國雖然沒有超半數受訪者贊成提供協助，但也比認為「不應提供協助」的受訪者多。

澳洲、日本、瑞典等國家受訪者傾向助台比例較高。（衛報截圖）

支持美國為首的盟國對台提供武器或軍隊援助的比率普遍較低，受訪的13個西方國家中，有10國的4成受訪者讚成提供情報或軍事顧問，並對中國實施嚴厲的經濟制裁。亦有英國、美國、印度等國家受訪者表示願意通過網絡攻擊和提供資訊等「混合戰」的方式支持台灣。

YouGov學術總監Rogers de Waal解釋道，公眾輿論反應了兩種情緒的結合，一方面不願與中國正面衝突，另一方面提出支持台灣防衛。他稱，「民意並不是非黑即白。」