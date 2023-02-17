國家開發銀行黨委副書記由譚炯擔任

《新京報》報道，國家開發銀行官網消息，2023年2月17日下午，國家開發銀行召開幹部會議。受中央組織部領導委派，譚炯任國家開發銀行黨委副書記，免去歐陽衛民同志的國家開發銀行黨委副書記職務。



公開資料顯示，譚炯1966年生，湖北漢川人，1983年9月至1988年6月，在武漢大學英語、國際金融專業學習。1988年6月參加工作，曾在中國銀行工作多年，亦曾擔任過工商銀行副行長，金融從業經驗十分豐富。

1988年6月譚炯便加入中國銀行，至1998年8月，歷任中行武漢市分行國際結算處、信貸處科員、信貸科負責人、信貸科副科長、青山支行行長助理（正科級）兼信貸科科長；青山支行副行長。

譚炯任國家開發銀行黨委副書記。(新浪新聞)

2016年10月，譚炯揮別從業近30年的中行， 擔任中國工商銀行黨委委員；2017年1月至2019年6月，任中國工商銀行副行長、黨委委員；2019年6月至2019年9月，任中國工商銀行執行董事、副行長、黨委委員；

2019年9月，譚炯赴任貴州省副省長、省政府黨組成員；2022年4月至5月任貴州省委常委、統戰部部長。作為貴州副省長，譚炯負責文化旅遊、廣播電視、金融及基金管理方面工作。