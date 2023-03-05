兩會｜首場「部長通道」開啟　國務院有關部委負責人受訪

3月5日（星期日）上午9時，第十四屆全國人民代表大會第一次會議舉行開幕會。開幕會結束後舉行首場「部長通道」採訪活動。

工業和信息化部部長金壯龍，科技部部長王志剛，生態環境部部長黃潤秋接受訪問。



工業和信息化部部長金壯龍：談工業經濟運行情況和推動工業穩增長

工業和信息化部部長金壯龍。（01直播截圖）

金壯龍表示，2022年中國經濟發展遇到不少困難挑戰，但工業經濟總體回穩向好，工業增加值首次突破40萬億大關，規模以上增加值同比增長3.6%。

製造業增加值在整個GDP中佔27.7%，中國製造業連續13年居世界首位。從經濟運行的態勢分析，今年1、2月份，製造業採購經理指數（PMI）在50%以上。從工廠的用電、用工、物流等指標分析，中國工業處於回升向好態勢。

金壯龍稱，今年工業經濟發展有不少有利因素——疫情防控取得重大決定性勝利，現在中國存量政策、增量政策疊加發力，會進一步釋放市場主體活力，釋放居民消費潛力，釋放產業升級動力，「工業經濟有望回升向好，對此我們充滿信心」。

穩住新能源汽車等大宗消費

他提到，應重點抓好以下幾項工作，一是促進重點行業的增長。工業行業中有一部分行業規模比較大，佔GDP比重在1%以上，比如電子、汽車、鋼鐵、有色、石化等行業。這些行業對穩增長十分重要，我們要千方百計、想方設法穩住這些行業。

二是加大投資。「十四五」系列規劃已經部署了很多重大工程、重大項目，我們要實施好，形成更多實物工作量。推進產融結合，鼓勵金融機構、資本市場加大對製造業的支持力度。充分發揮政府產業投資基金的引導作用，帶動社會資本加大投入。同時，做好外資項目的服務和保障，鼓勵外資擴大在華投資。

三是擴大消費。首先要穩住新能源汽車大宗消費，同時繼續開展智能家電、綠色建材下鄉活動。推動製造業「三品」行動，就是增品種、提品質、創品牌。

四是發揮地方積極性。支持東部地區加快發展先進製造業，鞏固提升出口優勢。支持中西部地區積極承接產業轉移，打造新的增長極。支持東北地區加快傳統產業改造升級，發展戰略性新興產業。同時，發揮京津冀、長三角、粵港澳大灣區等協同效應。今年有個好現象，各個地方對製造業投資進一步加大。我們要鼓勵工業大省勇挑大樑，支持各地加大製造業發展，為穩增長多做貢獻。

第十四屆全國人大第一次會議，首場「部長通道」現場。（01直播截圖）

聚焦高端智能綠色，提升改造傳統產業

金壯龍表示，傳統產業是現代化產業體系的基底，其改造升級直接關係到現代化產業體系的建設。工信部正加強頂層謀劃，研究制定加快推進傳統產業改造升級的指導意見，聚焦高端化、智能化、綠色化，從中低端向高端邁進。

下一步重點在三個方面發力。高端化方面，重點實施兩大工程，一是產業基礎再造工程，突破一批基礎元器件、基礎零部件、基礎軟件、基礎材料和基礎工藝。另一個是重大技術裝備攻關工程，在大飛機、工業母機、深海裝備、醫療裝備、農機裝備等重點領域，突破一批標誌性的重點產品。

智能化方面，《「十四五」智能製造發展規劃》提出，要以智能製造為主攻方向，打造一批智能工廠，打造一批智慧供應鏈。

綠色化方面，在鋼鐵、有色建材、石化、化工四個行業工信部制定方案，明確碳達峰的目標任務、途徑和措施。要實施節能減碳重要工程和重大項目，打造一批綠色工廠、綠色園區、綠色供應鏈；推廣應用節能減排技術，壯大綠色環保產業；提高新能源汽車的電池、廢鋼、廢紙等資源的綜合利用水平。

今年5G發展目標和工作重點

金壯龍表示，中國現在已進入5G時代，國家已建成規模最大、技術最先進的5G網絡。

從基礎設施方面，國家已建成超過254萬個5G基站；從應用方面，5G移動手機用戶已經超過了5.75億；在行業應用方面，國民經濟有90多個大類，一半以上都已經應用了5G，譬如採礦、港口、電力、大飛機等方面。

他介紹，今年將新建60萬個基站，今後將超過290萬個。目前，農村地區已實現縣縣通，下一步要繼續延伸，讓5G在工業園區覆蓋得更深。「5G+工業互聯網」對製造業的跨越式發展非常重要，國家計劃在十四五期間要建1萬個以上的5G工廠。

同時，要進一步發揮好政府、企業、研究機構的作用，工業和信息化部正在總結推廣5G經驗，組建了MT-2030(6G)推進組，未來要繼續產學研用集中發力，加強國際合作，加快6G的研發。

科技部部長王志剛：人工智能發展現狀和未來應用前景

科技部部長王志剛。（01直播截圖）

王志剛表示，ChatGPT從源頭來講是兩方面——自然語言處理（NLP）和自然語言理解（NLU）。

ChatGPT之所以引起關注，是因為它是一個大模型、大數據，計算方法也有進步，「就像踢足球都是盤帶射門，但要做到梅西（美斯）那麼好也不容易」。

王志剛認為，ChatGPT做到算法的實時性和有效性，這一點很難。中國在這方面做了很多佈局，也有一些成果，但要達到ChatGPT的效果，可能還有工作要做。

中國在國際上首先提出了AI在治理領域的應用，最近科技部也推出了智能碼頭等若干場景，通過場景驅動牽引科學技術研究結合用戶需求，「這樣不僅是為中國的經濟社會發展、科技進步作出貢獻，我們也希望我們的科研院所、企業、廣大科研人員能有進一步發展和進步，為國際社會作出中國貢獻」。

生態環境部部長黃潤秋：生物多樣性是人類生存發展根基

生態環境部部長黃潤秋。（01直播截圖）

黃潤秋介紹，生物多樣性是人類生存和發展的根基和血脈。自從1992年，聯合國簽署生物多樣性公約以來，世界各國都在為推動全球生物多樣性治理積極努力。

惟迄今為止，全球生物多樣性喪失的態勢並無得到根本扭轉，因此世界各國國際社會對當下中國作為主席國的聯合國生物多樣性公約第15次締約方大會給予了特別關注，都希望在中國的領導下，這次會議能成為扭轉生物多樣性喪失的轉折點，把生物多樣性帶上健康恢復的道路。

生態環境保護阻礙中國經濟發展？

黃潤秋介紹，這十年，中國在經濟上實現年均增長6.5%的同時，污染物的排放也在持續大幅度降低。譬如這十年二氧化硫、氮氧化物的減排分別達到84%和48%，北京現在二氧化硫的排放由個位數的微克記，pm2.5實現9連降，累計降低57%，重污染天氣的比例現在只佔到1%左右。

根據最新的調查結果，老百姓對生態環境的滿意度超過了90%。 「所有事情都表明，高水平的生態環境保護不僅不會阻礙經濟的發展，而且會為經濟的發展增添新的動能，推動高質量發展」。