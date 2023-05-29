廣東：瞄準AI、量子技術等領域搶佔制高點　打造一批未來產業集群

廣東省今日（29日）發布《新時代廣東高質量發展的若干意見》（以下簡稱《意見》），在縱深推進粵港澳大灣區建設、持續有效擴大內需等方面提出33條意見。



《意見》提出到2027年全省高質量發展實現新進步，自主創新能力明顯提高，人民生活水平顯著改善；到2035年，高質量發展實現更大成效，科技創新能力大幅躍升，城鄉區域發展更加協調更加平衡，共同富裕取得更為明顯的實質進展。《意見》又提出，要瞄準人工智能、量子技術等領域搶佔制高點，前瞻謀劃打造一批未來產業集群。



《意見》提出，要縱深推進粵港澳大灣區建設，要深化實施「灣區通」工程，推進現代化基礎設施互聯互通，提升大灣區市場一體化水平，深化粵港澳三地民生融通和人文交流，持續完善便利港澳居民生活、學習、就業的政策服務體系。

《意見》稱，要加快建設粵港澳大灣區國際科技創新中心，構建以廣深港、廣珠澳科技創新走廊為主軸，其他城市協同支撐的創新格局。協同港澳推進建設一批重大創新平台，打造若干產業創新高地。

《意見》又指，要推進橫琴、前海、南沙三大平台建設，支持前海打造全面深化改革創新試驗平台，提升金融、法律等領域對外開放水平；支持南沙打造大灣區國際航運、金融和科技創新功能承載區。推進大灣區珠江口一體化高質量發展試點示範，引領打造環珠江口100公里「黄金内灣」。

《意見》要求堅定實施擴大內需戰略，促進消費提質升級，打造粵港澳大灣區國際消費樞紐建設，並支持新能源汽車消費，加強停車場、充電樁、換電站等配套設施建設。穩妥實施房地產市場平穩健康發展長效機制，支持居民合理自住需求。扎實做好穩地價、穩房價、穩預期工作，穩妥有序推進房地產風險化解處置。

意見又提出，推進全國算力一體化粵港澳大灣區國家樞紐節點建設。布局建設電商新基建、冷鏈物流等商務基礎設施。推動20個戰略性產業集群發展，重點加快發展集成電路、新能源汽車、新型儲能、海洋牧場等產業，新增若干個萬億元級產業集群。瞄準人工智能、量子技術等領域搶佔制高點，前瞻謀劃打造一批未來產業集群。