中國住建部：房地產業發展要從「有沒有」轉向「好不好」

中國住房和城鄉建設部黨組書記、部長倪虹6月26日指出，房地產業發展要從解決「有沒有」轉向解決「好不好」，要為人民群眾建造好房子，提高住房品質，探索建立房屋養老金制度，為房屋提供全生命週期安全保障。



根據中國證券網6月27日消息，倪虹當天在會見到訪的中國銀行黨委書記、董事長葛海蛟時指出，住房和城鄉建設事業直接連著人民群眾的利益和福祉，是促進高品質發展、創造高品質生活的重要基礎和支撐，擁有龐大的市場規模，豐富的資料、現金流等要素資源和廣泛的應用場景。

倪虹指出，做好住房和城鄉建設工作離不開金融機構的支援，要堅持以人民為中心的發展思想，進一步拓寬住房和城鄉建設領域與金融機構的合作，讓金融創新、產品創新、科技創新深度融合起來，不斷滿足人民群眾對美好生活的需要。

近年來，內地房地產炒風熾熱。圖為天津濱海新區。（資料圖片）

倪虹強調，「保交樓、保民生、保穩定」是中共中央、國務院作出的重大決策部署，要進一步提高政治站位，增強責任意識，加快推進已售逾期難交付住宅專案建設交付，切實維護購房人合法權益。房地產業發展要從解決「有沒有」轉向解決「好不好」，改變「高杠杆、高負債、高周轉」模式，開展現房銷售試點，推動房地產業向新發展模式平穩過渡。

倪虹指出，要鼓勵引導金融機構參與城市建設和更新，推動打造宜居、智慧、韌性城市。要為人民群眾建造好房子，提高住房品質，探索建立房屋養老金制度，為房屋提供全生命週期安全保障。要抓住數位化轉型機遇，加快推進新型城市基礎設施建設，讓城市更聰明、更智慧。要深化國際交流與合作，助力建築業企業「走出去」，打造「中國建造」升級版。

葛海蛟表示，將充分發揮中國銀行國際化、綜合化的優勢，積極參與住房和房地產、城市建設和更新、建築業發展、開拓國際市場等住房和城鄉建設領域重點工作，建立專門團隊，擴大合作領域，強化協調配合，創新經驗做法，全力以赴助力住房和城鄉建設事業高品質發展。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

