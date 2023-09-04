中國70萬村莊債務總額達9千億 ！「小村巨債」成鄉村振興攔路虎

《中國新聞週刊》報道，農業農村部抽樣調查顯示，截至2019年上半年，在70萬個行政村中，村級債務總額已達到9000億元（人民幣，下同），村級組織平均負債達130萬元。



學者指出，「小村巨債」情況成為中國振興農村的巨大絆腳石，村級債務增長問題迫在眉睫，必須研擬手段因應。據了解，村級債務包括發達都市地區以及不發達地區都有分布，新舊村級債務衍生的原因也不相同，其中，建設性債務是新村級債務的主要來源。



《中國新聞週刊》報道，不少村莊債務近百萬而負債最嚴重的村莊，只有一兩千人，負債卻高達幾千萬。專家指出，「小村大債」已經是中國實施鄉村振興的「攔路虎」，抑制村級債務增長迫在眉睫。

2018年7月8日，浙江省溫嶺市紅瓦白墻的小康型住宅、整齊劃一的田園、美化成景的房前屋后綠化，交相輝映，組成一道美麗鄉村亮麗風景線。（VCG）

在中部某省工作近15年的村副書記周向前（化名）透露，村子一直都有負債，2020年下半年，農業農村部印發《關於開展全國村級債務摸底調查的通知》，要求各地切實摸清村級債務情況，周向前所在村的統計，其村級債務超過200萬元。

該村超過200萬元的債務中，幾十萬元是「舊債」，是1990年代至2006年全面取消農業稅期間村集體形成的債務，被學界稱為「傳統村級債務」或「舊村級債務」。

不過，以周向前所居住的村鎮為例，村級債務更多是來源於2006年全面取消農業稅之後形成的新村級債務。包括村口的仿古門廊，新建的村民廣場等，在整潔的村容和嶄新的樓房背後，是多年累積的「建設性」村級債務。

形式主義惹禍？學者：示範村負債累累

武漢大學社會學院教授呂德文曾表示，目前村級債務總額中，有相當一部分是稅費改革前形成的舊村級債務，除因收繳稅費導致的債務，還有一部分是村集體為完成上級的經濟考核任務而舉債興辦集體企業形成。

福建省霞浦縣在開展海上養殖綜合整治、促進海洋經濟轉型升級和海洋環境持續優化的基礎上，抓住海洋養殖、全域旅遊兩個富民產業，探索漁旅融合發展新模式，推動中國鄉村振興。（新華社）

「新村級債務」中，也有因集體經營項目衍生出的經營性債務。根不完全統計，村級債務中經營性債務佔比高的村子大多位於長三角、珠三角地區。截至2022年6月底，浙江省麗水市有986個村子有村級債務，負債金額共計5.93億元，其中集體經營性負債約為3.73億元，佔比接近63％。

呂德文調查意外發現，部分在歷史上曾為「好村」的村莊，後來反而成了「差村」，主因在於承擔地方的示範任務，包括美麗鄉村建設、旅遊開發、人居環境整治等，他們必須要推進政策硬性要求的建設項目，有很多工程不是絕對必要，「債務比較龐大的，都是因為搞形式主義工程欠了債。」

華南理工大學公共管理學院教授黃岩則例，湖北省某村曾於1990年接獲上級要求必須於當地興辦企業，但3間企業經營不善均在一年後破產，產生共21萬的村級債務。

周向前指出，自己所在的村子目前只能透過「跑項目」的方式籌錢，畢竟村莊沒有能力賺錢化解債務，只能藉此以新項目的資金去還舊項目的債，「往往是國家投入得越多，專項資金下達得越多，村級債務就會越多。」

呂德文建議，「形式主義的工程就不要再搞了，經營性的項目，村級組織也盡量少介入。要是能做到，可以大大減輕村子的負擔，減少債務。」