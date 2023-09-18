時隔三年武漢台北正式復航　預計每周將有超百班次航班往返兩岸

今日（9月18日）13時28分，隨著由台北飛往武漢的東航MU2088航班平穩降落武漢天河機場。意味著時隔三年多，武漢往返台北直航航線實現復航。



2020年，受疫情影響，台灣當局全面暫停了台灣往返武漢的4家航空公司12班航班。疫情結束後，大陸航空公司曾多次向台民航主管部門表達恢復武漢航點的意願並提出申請，均遭拒絕或退件處理。歷經數月，在兩岸多方努力下，最終達成復航。

今早7時40分，東航MU2087航班準時在武漢天河國際機場起飛，飛向台北，於10時10分順利降落台北桃園機場。返程MU2088航班搭乘160餘名旅客，於今日11點27分自台北桃園機場起飛，經過2個小時的飛行，降落在武漢天河機場。

返程乘客中，有100餘名乘客為受邀出席第十七屆「湖北·武漢台灣週」的台灣政商界重要嘉賓及參加經貿文化交流活動的台灣各界代表，其中包括國民黨副主席連勝文、商總許舒博等。

據悉，東航武漢-台北往返航線按計劃每周一、每週四執飛兩班，航班號為MU2087/2088。去程計劃15:05從武漢起飛，17:30到達台北桃園機場；返程計劃18: 40從台北桃園機場起飛，21:20到達武漢。

航班復航後，武漢台北直飛一票難求，預計後續將持續增加武漢至台北直航航班量。東航表示，包括今日復航的武漢－台北往返航線在內，其9月預計將恢復3條兩岸航線。未來，東航將提供每週55班次台灣直飛大陸航班。

南航發布的信息顯示，該公司從今年初持續穩步有序地恢復多條兩岸航線，加上9月將開航的武漢、鄭州，通航點增加至5座城市，每周兩岸往返共48班次。