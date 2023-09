紐約時代廣場巨屏見晚舟　內地網民自費刊登孟晚舟兩年前回國照片

華為25日舉行秋季新品發布會,公布多個新產品,即時登上微博熱搜。當日恰逢孟晚舟回國兩週年日子,有內地民眾稱透過私人出資,在美國紐約時代廣場戶外巨型螢幕播放孟晚舟手持鮮花的相片,影片中更有投射「The light boat has crossed the mountains」(輕舟已過萬重山)、「be far ahead」(遙遙領先)等鼓勵字句。



據IP屬山東的網民「種花守護神」9月25日11時許在微博發帖。內容寫道:「孟晚舟登上紐約時代廣場大屏!今天,是9月25日。今天,是華為秋季全場景新品發布會,也是孟晚舟回國2周年。前期,華為新品橫空出世,我,把雷蒙多「代言」華為的視頻,投放在了紐約時代廣場大屏。後來,我得知華為要開發布會,而且日子就是孟晚舟回國2周年,所以,我必定整活,要整就整大的。」

圖為2021年9月25日晚,中國電訊設備商華為副董事長孟晚舟孟晚舟乘坐中國政府包機抵達深圳寶安國際機場。(新華社)

文章寫到,由於很多作品審核不通過,「最後,我用孟晚舟姐姐回國的一個照片製作成影片,影片前段配上英文字幕:輕舟已過萬重山」,並且賀贊「通過了審核,預定25日上午發布。意思太明顯不過了:華為,打破了美國科技封鎖,在9月25日開發布會,輕舟已過萬重山!!!遙遙領先!!!」

據「種花守護神」稱,其過去三次自行出資戰美日,原因就是「想為祖國出口惡氣!」根據過去帖文,其曾三次在同一巨型屏幕投放有關日本排核污水的片段。