紐約時代廣場巨屏見晚舟 內地網民自費刊登孟晚舟兩年前回國照片
撰文：許祺安
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華為25日舉行秋季新品發布會，公布多個新產品，即時登上微博熱搜。當日恰逢孟晚舟回國兩週年日子，有內地民眾稱透過私人出資，在美國紐約時代廣場戶外巨型螢幕播放孟晚舟手持鮮花的相片，影片中更有投射「The light boat has crossed the mountains」（輕舟已過萬重山）、「be far ahead」（遙遙領先）等鼓勵字句。
據IP屬山東的網民「種花守護神」9月25日11時許在微博發帖。內容寫道：「孟晚舟登上紐約時代廣場大屏！今天，是9月25日。今天，是華為秋季全場景新品發布會，也是孟晚舟回國2周年。前期，華為新品橫空出世，我，把雷蒙多「代言」華為的視頻，投放在了紐約時代廣場大屏。後來，我得知華為要開發布會，而且日子就是孟晚舟回國2周年，所以，我必定整活，要整就整大的。」
文章寫到，由於很多作品審核不通過，「最後，我用孟晚舟姐姐回國的一個照片製作成影片，影片前段配上英文字幕：輕舟已過萬重山」，並且賀贊「通過了審核，預定25日上午發布。意思太明顯不過了：華為，打破了美國科技封鎖，在9月25日開發布會，輕舟已過萬重山！！！遙遙領先！！！」
據「種花守護神」稱，其過去三次自行出資戰美日，原因就是「想為祖國出口惡氣！」根據過去帖文，其曾三次在同一巨型屏幕投放有關日本排核污水的片段。