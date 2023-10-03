水利部：漢江發生今年第2號洪水　維持洪水防禦Ⅳ級緊急應變

據水利部周二（3日）消息，因應持續性較強降雨，漢江發生2023年第2號洪水；水利部維持漢江洪水防禦Ⅳ級緊急應變，每日以「一省一單」形式，督促提醒相關地方做好監測預警、水工程調度、巡查防守等工作。



水利部指，漢江流域發生明顯漲水過程，周一（2日）22時，中下游重要控制站皇莊水文站（湖北荊門）水位漲至48.02米，超過警戒水位（48.00公尺）0.02米，依據水利部長江水利委員會《長江幹流石鼓至寸灘江段及流域重要跨省支流洪水編號規定》，漢江發生2023年第2號洪水。

周二8時，丹江口水庫水位168.17公尺（低於正常蓄水位1.83公尺），皇莊水文站水位48.44公尺（超警0.44公尺），漢川水文站水位27.39公尺（低於警戒水位1.61米）。預測漢江宜城以下將全線超警，其中皇莊至漢川段將超警0.6至1.0米，但低於保證水位。

水利部指，該部高度重視漢江秋汛防禦工作，國家防總副總指揮、水利部部長李國英作出安排部署，要求強化預報、預警、預演、預案「四預」措施，細化實化各項防禦工作，全力保障民眾生命財產安全。周二，水利部副部長劉偉平主持會商，滾動分析研判雨情及漢江洪水發展態勢，部署洪水防禦各項工作。水利部維持漢江洪水防禦Ⅳ級緊急應變，每日以「一省一單」形式，督促提醒相關地方做好監測預警、水工程調度、巡查防守等工作。指導長江水利委員會精細調度丹江口、安康等漢江流域控制性水庫群，逐步壓減丹江口水庫下洩流量，確保漢江中下遊行洪安全。目前水利部派出的兩個工作小組仍在湖北和陝西兩省指導暴雨洪水防禦和丹江口庫區巡查等工作。