37歲智利總統逛潘家園古玩「淘寶」　成功殺價買紅木小屏風上熱搜

第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇10月17日至18日在北京舉行。期間，智利總統加夫列爾．博里奇（Gabriel Boric Font）不僅爬長城、遊故宮，還去北京潘家園「淘寶」，成為近日內地網民們熱議的話題。



出生於1986年的博里奇，在35歲時當選智利總統，這也讓他自帶了多個標籤：智利史上最年輕的總統、當今全球第二年輕的國家元首、智利第一個首輪選舉落敗後反超的總統、智利史上獲得選票最多的總統等等。10月15日晚間，博里奇乘坐專機抵達北京，因為身著暖大衣，又背著雙手下飛機的樣子，看起來十分悠閒自在，被網民笑稱「像遛彎的大爺」，直接在網上打響知名度。

綜合內媒報道，這位「85後」的年輕總統對中國傳統文化可謂非常傾心。繼看完長城以及北京故宮博物院後，博里奇18日黃昏在隨行人員的陪伴下抵達北京潘家園舊貨市場，當天正逢潘家園文化夜市開市，商戶出攤率極高且客流量較大，市場內一派人頭攢動的景象。博里奇的出現，直接將夜市氛圍推向高潮。

根據現場民眾拍下的影片顯示，走在潘家園的博里奇身邊有大批保鑣和自身的隨行人員，甚至連進去公共廁所都是浩浩蕩蕩的一群人。

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據悉，博里奇依序在木雕工藝店、銅藝店等工藝品商店和石雕區、古舊書刊交易區駐足，親身體會潘家園的地攤文化和夜市文化。當天博里奇駐足潘家園參觀遊覽約1小時之久，足以感受中國民間濃厚的煙火氣。

一位攤販透露透露，博里奇在殺價方面可是個行家。在在網上流傳的一段畫面，博里奇看中了一款類似紅木小屏風擺飾不停翻轉細看，老闆報價1200元人民幣，博里奇認為價格偏高，經過討價還價，在翻譯「OKOK」的交涉下，從口袋裡掏出人民幣紙鈔交給店舖老闆，還向對方比了一個雙手合十的感謝手勢，喜孜孜地拿起剛買下的戰利品細看，露出滿意的笑容。隨後便緊緊抱著這個「戰利品」，繼續朝其他攤位走去。有部分網民透露，博里奇此行「戰果豐碩」，買下了潘家園地攤上的玉豬龍和文創商品等。

隨後，在行程的安排下，博里奇再赴潘家園自營文創店，精心挑選購買了北京風光辦公墊、北京中軸線立體便簽、北京公交搪瓷杯、潘家園印象集章手帳本、考古挖寶盲盒、西游封魔錄撲克牌、百家姓拼圖冰箱貼、潘家園節氣冰箱貼、祈福香包等十餘件具有北京特色和潘家園風情的文創禮品。

為表歡迎之情，潘家園公司也向博里奇贈送了自主設計製作的麒麟狗木質書簽和景泰藍掐絲琺瑯擺件，表達對其一行的熱烈歡迎和誠摯祝福。博里奇也熱情為潘家園舊貨市場親筆簽名留念，感謝中國人民的盛意、熱情和尊重，為自己的中國之行留下一段美好的回憶。

對於外國人到北京遊玩要做「三件事」的說法，坊間始終有多種流傳版本，其中一個版本便是登長城、吃烤鴨、逛潘家園。

成立於1992年的潘家園舊貨市場作為聞名海內外的文玩藝術品市場、北京知名文化地標，在國外具有較強的認知度，是眾多海外賓客到京旅遊淘寶的必到景點之一。據統計，市場每年接待三十餘萬外國遊客，被朝陽區列為重點外事接待場所，泰國公主詩琳通、捷克前總理帛琉貝克等數十位外國政要也曾到訪潘家園舊貨市場遊覽購物。