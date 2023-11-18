馬航MH370失事近10年　40名中國失聯乘客家屬終迎首次開庭

《南方都市報》17日報道，馬來西亞航空失聯客機MH370的乘客家屬姜輝表示，等待近10年，他們終於等到控告馬航與波音的首次開庭通知，預定11月27日至12月6日，由北京市朝陽區人民法院審理。



2014年3月8日，搭載239人（其中中國乘客153人）的MH370航班從吉隆坡飛往北京途中失聯，被稱之為「航空史上最大的謎團」。

報道說，近10年來，許多中國失聯乘客家屬不放棄搜尋，並透過法律途徑尋求正義。

MH370機上大部分是中國籍乘客。圖為2015年8月7日，馬航在北京舉行第五次家屬見面會，數十名MH370家屬聚集在辦公樓前，表現得情緒激動。（中新社）

姜輝告訴《南方都市報》記者，這次開庭的被告包括馬來西亞航空公司、馬來西亞國際航空有限公司、波音公司及安聯保險集團，更有家屬把製造發動機的勞斯萊斯控股有限公司（Rolls-Royce）一併列為被告。

姜輝透露，失聯乘客的主要訴求包括，被告應盡快恢復對失聯者家屬們的心理援助，恢復與家屬之間的聯絡機構；依蒙特婁公約（The Montreal Convention）規定，事故發生後無條件支付的特別提款權，優先支付給家屬。

姜輝指出，希望上述兩項訴求透過法院判決，可使家屬獲得實質援助，更期盼肇事者和責任人賠償道歉，成立搜索基金，找到失聯的MH370飛機和乘客。

《濟南時報》消息稱，此次大約有40名中國失聯乘客家屬的案件開庭。《濟南時報》引述MH370客機失聯乘客家屬文萬成說法與提供傳票信息，他的開庭時間為12月4日，唯「每個家庭的訴求不同，要求的賠償數也不同，所以是分批開庭。」

文萬成表示，2017年曾經進行過一次庭前談話程序，但沒有什麼結果，因此他認為開庭的意義並不大。對於是否前往北京，他也有些猶豫，「畢竟我和老伴都是70歲出頭的人了，你說現在沒有什麼進展，我們也害怕到現場去再給我們帶來痛苦。」

對於家屬們的訴訟主張能否如願以償，北京航空航天大學法學院兼任教授、北京市才良律師事務所名譽主任王才亮分析，親屬們提訴訟於法有據，因航空器屬高速運載工具，承運人未能把乘客平安送到目的地應予賠償。

至於賠償金額多寡，王才亮認為應就兩個細節考量，其一是人身損害，不同的國家有不同的標準，究竟是啟運地和航空器註冊地馬來西亞賠償標準高，還是目的地中國賠償標準高，需要論證，選擇高的標準及法律適用。

王才亮指出，再者就是精神損害賠償，畢竟家屬的精神受創深，但不同國家、法係有不同的標準，需要代理律師認真分析把握，擇高而論。