中朝最高領導人互致新年賀電　慶建交75周年啟動「中朝友好年」

1月1日,中共中央總書記、國家主席習近平同朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩互致新年賀電,共同宣布將2024年確定為「中朝友好年」,並啟動系列活動。



習近平指出,中朝是山水相連的友好鄰邦。中朝友誼由兩黨兩國老一輩領導人親手創造,在血與火的革命鬥爭中凝結淬煉,在社會主義建設歷程中持續深化。近年來,在雙方共同努力和推動下,中朝傳統友好合作關係步入新的歷史時期。雙方密切戰略溝通,深化務實合作,在國際多邊事務中加強協調配合,推動中朝關係不斷發展,捍衛了兩國共同利益,維護了區域和平穩定。

習近平強調,新時期新情勢下,中國黨和政府始終從戰略高度和長遠角度看待中朝關係,維護好、鞏固好、發展好中朝傳統友好合作關係是堅定不移的方針。中方願同朝方一道,以兩國建交75週年暨「中朝友好年」為契機,弘揚傳統友誼、深化戰略互信、增進交流合作,推動中朝關係與時俱進取得更大發展,共同譜寫中朝向友好新篇章,更能造福兩國人民,為維護區域和平穩定不斷做出新貢獻。

中朝邊境:Chinese men walk on the boardwalk near the "Friendship Bridge" in the border city of Dandong, Liaoning province, northern China across from the city of Sinuiju, North Korea on May 24, 2017 in Dandong, China. (Getty)