中朝最高領導人互致新年賀電 慶建交75周年啟動「中朝友好年」
撰文：鄭寧
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1月1日，中共中央總書記、國家主席習近平同朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩互致新年賀電，共同宣布將2024年確定為「中朝友好年」，並啟動系列活動。
習近平指出，中朝是山水相連的友好鄰邦。中朝友誼由兩黨兩國老一輩領導人親手創造，在血與火的革命鬥爭中凝結淬煉，在社會主義建設歷程中持續深化。近年來，在雙方共同努力和推動下，中朝傳統友好合作關係步入新的歷史時期。雙方密切戰略溝通，深化務實合作，在國際多邊事務中加強協調配合，推動中朝關係不斷發展，捍衛了兩國共同利益，維護了區域和平穩定。
習近平強調，新時期新情勢下，中國黨和政府始終從戰略高度和長遠角度看待中朝關係，維護好、鞏固好、發展好中朝傳統友好合作關係是堅定不移的方針。中方願同朝方一道，以兩國建交75週年暨「中朝友好年」為契機，弘揚傳統友誼、深化戰略互信、增進交流合作，推動中朝關係與時俱進取得更大發展，共同譜寫中朝向友好新篇章，更能造福兩國人民，為維護區域和平穩定不斷做出新貢獻。
金正恩在賀電中表示，2024年是朝中建交75週年，具有重要意義。目前朝中兩國各自社會主義建設進入新的發展階段，國際情勢複雜演變。朝中兩黨和兩國政府將2024年確定為「朝中友好年」，根據時代要求進一步昇華發展朝中傳統友好合作關係，符合兩國人民的共同期待和願望。朝中友誼是在社會主義鬥爭中建立並鞏固發展的。
金正恩表示，深信在新的一年，朝中友誼牢不可破將充分彰顯。朝中兩黨和兩國政府將透過舉辦「朝中友善年」活動，加強政治、經濟、文化等各領域交流往來，增進友好感情，拉緊團結紐帶，在維護地區和世界和平穩定的共同鬥爭中進一步加強協作，譜寫朝中關係新篇章。
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「央視新聞」