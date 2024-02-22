繼湖南後　山東濱州市委跟喊在「十個開放」上解放思想

繼湖南省委宣布「全省開展解放思想大討論」，引發外界高度關注後，山東省濱州市委書記宋永祥也召開解放思想大討論動員大會，提出持續開展解放思想大討論是順應開放大勢的需要，是遵循發展邏輯的需要，是解決突出問題的需要，是追求品質勝勢的需要，是提升幹部能力作風的需要。



「解放思想」在中國是具有特定意涵的政治名詞，很容易讓人聯想到上世紀八十年代聲討「兩個凡是」的真理標準大討論，還有鄧小平南巡引發的改革開放大討論。

根據微信公眾號「濱州發布」的消息，宋永祥要求，濱州全市上下要以解放思想為先導，自覺站在世界、中國、山東「三張地圖」旁，思考謀劃濱州的開放發展，助推濱州在服務和融入新發展格局上走在前、在推動黃河流域生態保護和高質量發展上走在前、在增強經濟社會發展創新力上走在前。

同時，宋永祥強調要突出在「十個開放」上解放思想，分別為：在樹牢開放思維上、在提升開放格局上、在構建開放通道上、在建強開放載體上、在壯大開放主體上、在繁榮開放經濟上、在制定開放政策上、在優化開放環境上、在擴大開放宣傳上、在培養開放型幹部上。

習近平曾表示，中共十一屆三中全會開啟了改革開放和社會主義現代化的偉大征程。（影片截圖）

在湖南省委率先喊出「解放思想大討論」，山東濱州市委跟進下，相關指向引發中外許多討論，許多政評將湖南省委提出的「解放思想」與鄧小平當年提出的「解放思想」進行比較，但大多分析多視鄧小平當初搞解放思想，牽扯是意識形態與組織形態的問題， 今次湖南省委提出的「解放思想」高度難與之相較。