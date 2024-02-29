中國武備出海中東比拼美國　分析：無實戰是軟肋　競爭力在無人機

中國軍武裝備近月來在國際場合頻頻亮相，吸引外媒廣泛關注，如直-10攻擊直升機首度出海新加坡航展、在沙烏地阿拉伯國防展上展示FC-31戰鬥機，以及中國無人機技術使其在中東軍火銷售中佔據優勢等，都讓中國或有望成為中東區域又一個武器供應大國的聲名呼之欲出。



美媒《美國之音》報道分析，考慮到最近的新聞曝光，中國大最終有可能至少在某種程度上超過美國，成為中東軍火買家的主要貨源，給出「這些情景可能看起來不但是可行的，甚至是有可能的」的結論。

2022年9月被衛星拍攝到的殲-35戰機，外媒認為這仍是空軍版的FC-31，並非折疊機翼版的殲-35。（Twitter@AmRaadPSF）

報道指出，中國在二月初於利雅德舉辦的世界國防展上展示的FC-31「引起了轟動」。這是中國最新的第五代戰鬥機，專為航空母艦使用而設計，但仍在研發階段。

報道介紹，中國航空工業集團公司（AVIC）和中國國家航空技術進出口公司（CATIC）的設計師們顯然將「即將投入使用」的FC-31視為可與美國廣泛銷售的第五代戰鬥機相媲美的潛在的競爭對手，部分原因是其隱形技術或「在雷達下」飛行的能力，可與洛克希德．馬丁公司的第五代F-35媲美。

FC-31鶻鷹戰機：圖為2023年2月21日，「航空工業」微信公眾號發布的FC-31鶻鷹戰機照片。（「航空工業」微信公眾號）

報道稱，在動蕩的中東危機中，FC-31戰鬥機的推出時機不容忽視，因為以色列和哈馬斯在加沙地帶長達數月的戰爭佔據了每日頭條新聞，伊朗支持的胡塞武裝多次襲擊紅海的國際貨船，而武裝組織也多次襲擊在伊拉克的美方人員。美國國會報告援引了2023年10月至2024年2月間針對駐伊拉克美國人員的數十宗伊朗支持的有針對性的襲擊事件。

隨著地區危機的擴大，中東國家開始加強空軍能力。根據斯德哥爾摩國際和平研究所的數據，在2018年至2022年期間，美國是中東地區的主要軍火供應商，其全球銷售的41%流向了該地區。

中國出口型直-10ME武裝直升機實機在新加坡航展公開亮相。（環球時報）

報道引述《中國武器》編輯溫德爾．明尼克（Wendell Minnick）解釋說，「FC-31／殲-31隱形戰鬥機的銷售有潛力，但前提是中國能夠讓購買方相信，中國的這款戰機與西方競爭對手有相同類型的維護、備件和培訓。過去，中國發現這相當困難。」

根據明尼克的說法，另一個問題是中國製的飛機型號沒有戰績。「FC-31／J-31沒有戰鬥經驗，因此沒有戰績，」明尼克說。「這將使其在中東難以推銷給客戶。當然對於有緊急需求的伊朗來說情況不同，它已經絕望了；但如果沒有適當的售後服務，大多數人都會轉向西方國家。」

在利雅德的國際防務展，中國的翼龍2式大型武裝無人機。（breakingdefense）

以色列-中國政策中心副主任加莉婭．拉維（Galia Lavi）懷疑主要地區買家是否會轉向中國購買武器。拉維直言，「如果我是（沙特王儲）穆罕默德．本．薩勒曼，而美國不給我F-35戰鬥機，我會去找誰？」拉維進一步說：「中國。但是哈馬斯在10月7日對以色列的襲擊，顯示出中國在安全領域尚未發展成熟。」

簡氏集團C4ISR（指揮、控制、通信、計算、情報、監視、偵察）與武器部門負責人科斯塔斯．提格科斯（Kostas Tigkos）表示，中國與美國在中東武器銷售方面「沒有任何可比性」，「在2022年至2026年期間，中國跟各國已簽約的軍備銷售額約為19億美元，而美國在同一時期的銷售額超過600億美元。」

簡氏的數據顯示，在預計的時間段內，中國大陸最大的客戶是阿聯酋，其次是沙特、埃及和卡塔爾。美國的相應客戶是沙特、阿聯酋、科威特和埃及。

另一方面，無人機技術是中國在中東銷售方面可能迎頭趕上的領域。簡氏數據顯示，中國正在滲透市場上設備獲取更為困難的領域。武裝無人機就是一個例子。

航天科工三院研製的「天鷹」無人機在第12屆「中國國際航空航天博覽會」，也就是「珠海航展」室外展示的畫面。（中新社）

提格科斯表示，美國不向以色列以外的任何中東國家出售武裝無人機，「在無人機領域，中國正在迅速發展，它在這方面非常有競爭力，實際上他們在交付方面有著實際的經驗，中國的無人機也在中東的作戰行動中使用過，這一切都有跡可循。」

據簡氏數據顯示，伊拉克和沙特成功使用「中國翼龍」無人機打擊了伊拉克伊斯蘭國和也門胡塞武裝。

此外，中東國家還向中國購買了常規武器，例如阿聯酋購買了火龍系列的火箭和彈道導彈，埃及購買了紅旗-12地空導彈，卡塔爾購買了SR-5車載自走多管火箭。

報道舉例中國新型直-10攻擊直升機早於二月下旬在新加坡航展上亮相，且是在新加坡航展上「展出的唯一非西方設計」武裝直升機。武器專家猜測直-10有可能與美國製造的阿帕契直升機競爭，但售後維護和支持（中國在這方面缺乏經驗）是買家所面臨的主要癥結。

直-10ME武裝直升機是一款由中國自主研製的全新6噸中型多用途攻擊直升機。（微博公眾號「科羅廖夫」）

整合是另一個因素。提格科斯提出解釋，「像沙特、埃及、卡塔爾和阿聯酋這樣的中東主要買家傳統上會轉向美國或歐洲進行主要的武器採購，因為將現代戰鬥航空與集成系統整合起來要容易得多。」

影響在中東成功銷售的另一個主要因素是天氣。明尼克認為，中國必須提供在戰鬥條件下（在中東）具有可證明的生存能力的記錄。但它沒有任何記錄。

與此同時，美國有這方面的記錄。「在伊拉克，它確實有那方面的記錄，」明尼克表明，「他們（美國）銷售的所有裝備都與沙漠戰鬥有關。所有美國裝備都在沙漠條件下進行了測試，然後進行了修改，再次測試，再次修改。中國呢？沒有。」