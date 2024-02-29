2023年度中國科學十大進展公布　涉及人工智能、量子、天文等領域

2月29日，國家自然科學基金委員會發布了2023年度「中國科學十大進展」，主要分布在生命科學和醫學、人工智能、量子、天文、化學能源等科學領域。



2023年度「中國科學十大進展」如下：

進展1：人工智能大模型為精準天氣預報帶來新突破。

進展2：揭示人類基因組暗物質驅動衰老的機制。

進展3：發現大腦「有形」生物鐘的存在及其節律調控機制。

進展4：農作物耐鹽堿機制解析及應用。

進展5：新方法實現單堿基到超大片段DNA精準操縱。

進展6：揭示人類細胞DNA複製起始新機制。

進展7：「拉索」發現史上最亮伽馬暴的極窄噴流和十萬億電子伏特光子。

進展8：玻色編碼糾錯延長量子比特壽命。

進展9：揭示光感受調節血糖代謝機制。

進展10：發現鋰硫電池界面電荷存儲聚集反應新機制。

「中國科學十大進展」遴選活動自2005年啟動已成功舉辦19屆。本次活動由國家自然科學基金委員會主辦，國家自然科學基金委員會高技術研究發展中心（基礎研究管理中心）和科學傳播與成果轉化中心承辦，經推薦、初選、終選、審議4個環節。

近100位相關學科領域專家從中遴選出30項成果，在此基礎上邀請了包括中國科學院院士、中國工程院院士在內的2100多位基礎研究領域高水平專家對30項成果投票，評選出10項重大科學研究成果，經國家自然科學基金委員會咨詢委員會審議，最終確定了入選2023年度「中國科學十大進展」的成果名單。