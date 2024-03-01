粵東3月森林火險等級為高危　中國沿海或現災害性溫帶風暴潮

氣象部門預計，3月全國自然災害風險形勢較為複雜，北方地區將出現4至5次沙塵過程，廣東東部等地的森林火險等級為高度危險，沿海和近海海域可能出現1次災害性溫帶風暴潮過程和3至4次災害性海浪過程。



隨着氣溫升高，3月全國自然災害風險形勢較為複雜雜。預計黑龍江東部、吉林大部、遼寧、安徽南部、上海、浙江、福建北部、江西中部和北部、湖南東部、西藏西北部等地降水偏多二至五成。

華東中部、華中南部等地連陰雨或局地強降水可能引發洪澇災害，強對流天氣可能引發風雹災害。目前，黃河內蒙古段已進入開河期，預計3月中旬內蒙古封凍河段全線開河，早於常年平均全開日期(3月25日)，東北地區部分封凍江段將陸續開江，需關注淩情發展。

圖為貴州山火。（網上圖片）

預計華北西北部、西北地區北部、內蒙古中西部、新疆北部等地氣溫偏低，存在階段性降溫和大風災害風險，東北、內蒙古東部、西藏中部和北部等地降水偏多，低溫雨雪冰凍災害風險較高。受冷空氣等因素影響，中國沿海和近海海域可能出現1次災害性溫帶風暴潮過程和3至4次災害性海浪過程。

此外，全國多數省份已進入春季防火期，3月，福建南部、廣東東部、廣西西北部、四川西部和南部、貴州西部、雲南中北部、西藏東南部局部地區森林火險等級為高度危險。