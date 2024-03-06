荷蘭關閉重慶領館或因商業活動有限　西方外交人員：事前毫無預兆

外商對中國的直接投資跌至30年來新低之際，荷蘭宣布正式關閉駐重慶的總領事館，原因據報可能是在川渝地區的商業活動有限。



受訪西方國家駐重慶領事館人員向《聯合早報》透露，荷蘭閉館消息突然，事前毫無預兆，相信與中西方關系近期持續緊張有關，同時可能表明內陸地區對外資正進一步失去吸引力，因此加快撤資步伐。



荷蘭駐華使館上星期五（3月1日）在微信公眾號上宣布，駐重慶總領事館當天起正式關閉，其原先負責的重慶、四川、陜西、雲南和貴州，由在北京的駐華使館負責。

中國外交部星期一（4日）表示尊重荷蘭的決定，稱每個國家都有權決定是否設立或撤銷駐外機構。

《聯合早報》記者星期二（5日）走訪位於重慶地標解放碑、設在一座商業大樓高層的荷蘭駐渝總領館，發現已人去樓空。

荷蘭駐渝總領館於2013年9月底開館，持續運營逾10年，末任總領事是2021年9月冠病疫情期間上任的外交官包適（Huub Buise，63歲）。

彭博社星期一引述知情人士稱，荷蘭代表上星期五在成都的外國商界人士聚會上說，關閉駐重慶總領事館是因荷蘭在該區域的商業活動有限。

荷蘭駐重慶總領事館於上星期五（3月1日）正式關閉。（百度）

駐重慶西方總領館人員：事發突然令人措手不及

駐重慶的西方國家總領館人員接受《聯合早報》採訪時透露，荷蘭宣布關閉總領館消息「非常突然」，駐華使館代表近日忽然到訪重慶對內通知閉館決定，讓領館人員相當吃驚並措手不及。

該領館人員指出，外資對重慶的直接投資近年持續下降，目前尚未恢覆疫情前每年過百億美元（134億新元）的水平。西方國家近年持續關閉西南地區總領館，與經貿疲軟、領館開設費用龐大等因素有關，但「更多可能還是因為中國和西方國家整體關係緊張」。

特朗普政府2020年7月21日突然要求中國關閉駐休斯敦總領館，中國三天後反擊，下令關閉美國駐成都總領館。

作為中國西南政治經濟發展重鎮，重慶直轄近27年來，實際上並未吸引太多國家前去開設領事館。在荷蘭閉館之前，埃塞俄比亞、丹麥曾先後在2021年9月臨時閉館、同年12月初正式撤館。

接近重慶官方人士受訪時研判，經貿交往萎縮是荷蘭閉館的主因：荷蘭近兩年與中國西南地區的人員交往不斷下降，荷蘭與重慶之間直飛中斷，駐渝領館活動也不斷減少，活躍度不似疫情前。

荷蘭是中國在歐盟的第二大貿易夥伴，雙邊經貿關係密切，但因俄烏戰爭爆發，中荷近年在貿易和科技領域摩擦持續加劇，導致兩國出現分歧。彭博社指出，荷蘭決定關閉駐重慶領事館可能無關兩國在電動車或貿易的糾紛。

受訪者：荷蘭閉館 不會過度衝擊外資信心

該人士指出，迫於美國的壓力，荷蘭目前無法對華出口先進光刻機設備等高科技，也因此難以進一步開拓中國市場。

但受訪人士也預期，荷蘭閉館不會過度沖擊外資信心，因為目前到重慶落地的外資，更多是看重山城良好的工業和制造業基礎，主要考量經濟收益。

目前駐渝領事機構僅剩10個，包括英國、意大利、日本、加拿大等七國集團（G7）國家總領事館。

本文獲《聯合早報》授權轉載

