英副教授課堂討論｢中國為何那麼多奴隸｣　遭中國留學生投訴被停課

英國倫敦大學學院（UCL）環境、能源與資源副教授希普沃斯（Michelle Shipworth），在課堂上以講述現代奴役議題時，引用人權組織「自由行」（Walk Free）發布的「2014全球奴役指數」（2014 Global Slavery Index），要求學生分組討論「為何中國有那麼多奴隸」，遭到中國學生及校內華裔職員投訴，指她對中國存有「偏見」、「挑釁」，之後系主任將該課程交由其他教授接手。



希普沃斯受訪時批評，校方屈服於言論審查，她認為龐大的外國學生群體中可能有相當多的少數派為了保護本國政府的聲譽而試圖限制學術自由。3月9日，UCL稱將就此事件進行調查。



希普沃斯（Michelle Shipworth）。(X平台)

2022年10月，希普沃斯要求學生檢視由人權組織「自由行」（Walk Free）發布的「2014全球奴役指數」（2014 Global Slavery Index），並分組討論「為何中國有那麼多奴隸」。根據該報告，中國境內奴隸人數全球排名第2，首位是印度。

希普沃斯受訪時強調，她的提問是想激發學生思考報告內容，以及內裡詮釋和研究方法是否有問題。課堂快結束時，一名中國學生突然起身質問希普沃斯，為何要用「這麼糟糕的挑釁手法」教學，當時她懷疑對方根本沒有專心聽書。

事件發生後幾日，希普沃斯接獲其上司、UCL能源學院教授史特拉肯（Neil Strachan）來電稱接獲不同國籍學生不滿，校方也收到兩宗針對她的申訴，不滿她對中國學生「存有偏見」，而提出申訴的是數名中國學生及一名華裔教職員。

史特拉肯認為希普沃斯在課堂上也應以印度作奴役問題例子，又形容她曾抓到中國學生考試作弊後，從此對中國學生疑心太重。史特拉肯稱希普沃斯鍥而不捨追查中國學生找「槍手」代為參加考試或做作業，甚至令到有學生因此而被退學。

史特拉肯隨後「提醒」希普沃斯隨時可以請病假，且系上打算安排其他人接手她負責的課程，並建議她在社交媒體發文討論教育議題時「不要只針對一個國家」。

希普沃斯則聲稱，史特拉肯曾稱基於「商業考量」，校方有必要在中國學生間維持良好名聲，以免影響招生前景。其後希普沃斯發現無法修改課程，不能上載教學材料，也無法透過校內電郵系統向學生發信。

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據了解，現在英國大學的收入來源很大比重來自海外生學費。報道指，2018至2019年度，以及2021至2022年年度，海外生收入由313億鎊（約3,136億港元）急增至419億鎊（約4,200億港元），而倫敦大學學院的報告顯示，超過1.5萬名學生和400多名中國教職員來自中國，佔整體學生人數接近四分之一。