曾指移民污染美國血液　特朗普：他們不是人

美國前總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)3月16日在俄亥俄州出席集會,並對支持者發表演說。他在沒提供任何證據的情況下,指其他國家將境內監獄清空,將那些年輕人送到美墨邊境。



在某些情況下,我不知你們是不是稱他們是『人』。在我看來,他們不是人。

他在演說後段以「動物」稱呼移民。

他稱拜登向數百萬的移民發放工作許可證,「一再背刺非裔美國選民」。他警告稱,非裔美國人和西班牙裔美國人將是受害最深一群。

特朗普2023年12月16日說,非法移民正在「污染我們國家的血液」(poisoning the blood of our country),被指種族歧視。

美墨邊境移民危機:2024年1月18日,一個移民家庭橫過位於德州伊格爾帕斯(Eagle Pass)的里奧格蘭德河(Rio Grande river)後,與美國國民警衛隊(National Guard)成員對話。(Reuters)

他稱自己倘不能在11月勝出大選,美國民主很可能走向終結,美國不會再有下一次選舉,還會「血流成河」。

外界雖然尚不清楚這位前總統所指「血流成河」的確切意思,但這番言論是在他對汽車產業抱怨時發表的。

特朗普在開場白中指出,向那些因為支持他而參與2021年1月6日國會大廈暴動並入獄的支持者致敬,稱他們為「人質」以及「非常好的愛國者」(unbelievable patriots)。

現在,如果我沒有當選,這將會血流成河。至少會是這樣。這對這個國家來說將是血流成河。

他在演說中又重申其錯誤的說法,那就是他在2020年大選中輸給民主黨總統拜登(Joe Biden),是選舉舞弊的結果。

他又告訴現場支持者稱,如他成功連任,中國將無法向美國出售任何進口車輛。

2024年3月2日,美國維珍尼亞州里士滿(Richmond),共和黨總統候選人、前美國總統特朗普(Donald Trump)在競選集會上在台上發言。(Reuters)

特朗普和拜登3月較早時各自提前鎖定獲得黨內總統候選人提名資格,11月將重演4年前的「老人對決」。根據路透社和益普索(Ipsos)最近聯合展開的一次民意調查,拜登的支持率以1個百分點的微弱優勢領先特朗普。