曾指移民污染美國血液　特朗普：他們不是人

美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）3月16日在俄亥俄州出席集會，並對支持者發表演說。他在沒提供任何證據的情況下，指其他國家將境內監獄清空，將那些年輕人送到美墨邊境。



在某些情況下，我不知你們是不是稱他們是『人』。在我看來，他們不是人。

他在演說後段以「動物」稱呼移民。

他稱拜登向數百萬的移民發放工作許可證，「一再背刺非裔美國選民」。他警告稱，非裔美國人和西班牙裔美國人將是受害最深一群。

特朗普2023年12月16日說，非法移民正在「污染我們國家的血液」（poisoning the blood of our country），被指種族歧視。

美墨邊境移民危機：2024年1月18日，一個移民家庭橫過位於德州伊格爾帕斯（Eagle Pass）的里奧格蘭德河（Rio Grande river）後，與美國國民警衛隊（National Guard）成員對話。（Reuters）

他稱自己倘不能在11月勝出大選，美國民主很可能走向終結，美國不會再有下一次選舉，還會「血流成河」。

外界雖然尚不清楚這位前總統所指「血流成河」的確切意思，但這番言論是在他對汽車產業抱怨時發表的。

特朗普在開場白中指出，向那些因為支持他而參與2021年1月6日國會大廈暴動並入獄的支持者致敬，稱他們為「人質」以及「非常好的愛國者」（unbelievable patriots）。

現在，如果我沒有當選，這將會血流成河。至少會是這樣。這對這個國家來說將是血流成河。

他在演說中又重申其錯誤的說法，那就是他在2020年大選中輸給民主黨總統拜登（Joe Biden），是選舉舞弊的結果。

他又告訴現場支持者稱，如他成功連任，中國將無法向美國出售任何進口車輛。

2024年3月2日，美國維珍尼亞州里士滿（Richmond），共和黨總統候選人、前美國總統特朗普（Donald Trump）在競選集會上在台上發言。（Reuters）

特朗普和拜登3月較早時各自提前鎖定獲得黨內總統候選人提名資格，11月將重演4年前的「老人對決」。根據路透社和益普索（Ipsos）最近聯合展開的一次民意調查，拜登的支持率以1個百分點的微弱優勢領先特朗普。