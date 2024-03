意大利駐華大使：中方已邀意總統與總理年內訪華

俄衛網3月25日稱港媒南華早報報道,意大利駐華大使安博思(Massimo Ambrosetti)表示,在中意建立全面戰略夥伴關係20週年之際,中國政府已邀請意大利總統馬塔雷拉(Sergio Mattarella)和總理梅洛尼(Giorgia Meloni)今年訪華。



安博思稱:「這是對意中積極關係的肯定,否則這些訪問就不會出現在我們(兩國)領導人的日程上。存在將中意關係保持在非常具有戰略意義的水平的政治意願。」

安博思指出,訪問日期仍有待安排,但「正在計劃中,希望都能在2024年成行」。

報道稱,意大利於去年12月退出中國「一帶一路」倡議,兩國關係受到質疑。意大利政府堅稱,該國熱衷於發展2004年起與中國建立的全面戰略夥伴關係。 安博思表示,兩國一直在就一項三年行動計劃進行談判,該計劃將在兩國領導人會晤時簽署。

2024年2月24日,意大利總理梅洛尼(Giorgia Meloni)在俄羅斯入侵烏克蘭2週年之訪問基輔。(Press service of the State Enterprise Company Ukrainian Railways Ukrzaliznytsia/Handout via REUTERS)