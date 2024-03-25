意大利駐華大使：中方已邀意總統與總理年內訪華

俄衛網3月25日稱港媒南華早報報道，意大利駐華大使安博思（Massimo Ambrosetti）表示，在中意建立全面戰略夥伴關係20週年之際，中國政府已邀請意大利總統馬塔雷拉（Sergio Mattarella）和總理梅洛尼（Giorgia Meloni）今年訪華。



安博思稱：「這是對意中積極關係的肯定，否則這些訪問就不會出現在我們（兩國）領導人的日程上。存在將中意關係保持在非常具有戰略意義的水平的政治意願。」

安博思指出，訪問日期仍有待安排，但「正在計劃中，希望都能在2024年成行」。

報道稱，意大利於去年12月退出中國「一帶一路」倡議，兩國關係受到質疑。意大利政府堅稱，該國熱衷於發展2004年起與中國建立的全面戰略夥伴關係。 安博思表示，兩國一直在就一項三年行動計劃進行談判，該計劃將在兩國領導人會晤時簽署。

2024年2月24日，意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）在俄羅斯入侵烏克蘭2週年之訪問基輔。（Press service of the State Enterprise Company Ukrainian Railways Ukrzaliznytsia/Handout via REUTERS）

報道指出，今年4月11日和12日在意大利北部城市維羅納舉行的中國-意大利經濟合作混委會會議，將成為兩國強化夥伴關係的新一步。預計兩國商界和大型企業代表也將在同一時間出席商業論壇。

安博思談到，中意雙邊夥伴關係涵蓋汽車製造、農業、制藥、文化、人文交流、教育、體育等諸多領域。據報道，意政府已邀請中國汽車製造商比亞迪和奇瑞在意大利建廠。